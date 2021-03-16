В Ярославле проверяют сообщения в соцсетях о пятнах на Волге

В Ярославле региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования проверяет сообщения в соцсети о нефтяных пятнах на реке Волге, сообщили в департаменте.

О том, что на Волге в районе городского водозабора, снабжающего питьевой водой Кировский и Ленинский районы города, обнаружены нефтяные пятна, написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» местный житель Артур Баринов. По словам автора поста, жидкость маслянистого цвета была обнаружен в районе Полушкиной Рощи, в том месте, где, по его словам, под землей находится коллектор ТЭЦ №1.

«В теории туда должна стекать отработанная горячая вода с ТЭЦ, но вместе с отработанной водой сбрасываются нефтепродукты. Масштаб загрязнения существенный, из трубы идет постоянный поток, попадая в Волгу. В районе водозабора также наблюдаются нефтяные пятна»,— написал ярославец.

В региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования пояснили, что сотрудники департамента выезжали на место, указанное жителем Ярославля, и зафиксировали попадание нефтепродуктов в Волгу. Сведения о факте загрязнения сотрудники департамента передали в Росприроднадзор.

«Волга является объектом федерального надзора. Для установления потенциального загрязнителя соответствующую информацию передали компетентному ведомству - в территориальный орган Росприроднадзора»,— уточнили в департаменте.

Дарья Сабаева