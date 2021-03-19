ЦБ повысил ключевую ставку до 4,5%

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5%. До этого ЦБ четыре раза сохранял ее на уровне 4,25%. Ставку повысили впервые с конца 2018 года.

«Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50% годовых. Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска»,— говорится в сообщении регулятора.

Также благодаря дополнительным мерам бюджетной поддержки в ряде стран и росту темпов вакцинации улучшаются ожидания по внешнему спросу, отмечает Центробанк. «Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных»,— сказано в материале.

По оценке на 15 марта годовой темп прироста потребительских цен составил 5,8%, что значительно выше целевого показателя вблизи 4%. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 23 апреля.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее сообщала, что Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в 2021 году при условии восстановления экономики. Единственный вариант, при котором ставка может быть снижена — снижение инфляции, отмечала она тогда.

О планах ЦБ — в материале “Ъ FM” «Ключевую ставку переведут в нейтральный режим».