ЦБ не исключил повышения ключевой ставки в 2021 году

Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в 2021 году при условии восстановления экономики, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Снижение ставки госпожа Набиуллина допускает только при снижении инфляции. Однако Центробанк не ожидает этого в базовом сценарии.

«Все зависит от ситуации в экономике, мы будем смотреть. В принципе не исключаем, но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить»,— ответила госпожа Набиуллина на вопрос «РИА Новости», может ли ЦБ повысить ключевую ставку уже в 2021 году, если экономика восстановится.

«Мы в "Основных направлениях денежно-кредитной политики" — это наш основной документ, который определяет, как проводится денежно-кредитная политика,— рассматриваем разные сценарии. У нас там четыре сценария. Есть сценарий дезинфляционный, когда инфляция будет снижаться. И в этом случае возможно снижение ставки. Но, на наш взгляд, базовый сценарий не предполагает таких дезинфляционных рисков»,— добавила глава ЦБ.

Накануне госпожа Набиуллина сообщила, что ЦБ планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке на горизонте трех лет. Сейчас нейтральный уровень ставки составляет 5–6%, оценка нейтральной ставки может корректироваться ЦБ.

Ранее, 12 февраля, Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Инфляция выросла выше прогноза, отметил регулятор. Так, в январе ее уровень в годовом выражении достиг 5,2% после зафиксированных в декабре 4,9%. Такую динамику ЦБ объяснил ростом цен на мировых товарных рынках и последствиями ослабления рубля.

Подробности — в материале “Ъ” «Конец мягкости».