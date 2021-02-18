Ключевую ставку переведут в нейтральный режим

Центробанк объявил о скором повышении ключевой ставки. Депозиты станут более выгодными, а кредиты, в том числе ипотека, подорожают, говорят экономисты. Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что ставку могут поднять до 5-6% в течение трех лет. ЦБ считает, что если экономика восстановится, то инфляцию удастся удержать в пределах 4%. Сейчас она превышает 5% и пока продолжает расти. На прошлой неделе регулятор в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% — это исторический минимум, на котором она держится с прошлого лета.

Скорее всего, ситуация изменится уже в следующем году, считает директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин. Но, по его мнению, доходность депозитов вырастет меньше, чем ставка: «Наш Центральный банк повысит ключевую ставку с большой вероятностью в 2022 году. Когда они это сделают, проценты по депозитам и кредитам тоже повысятся, я бы сказал, что примерно на один пункт. Однако, скорее всего, долгосрочные ставки повысятся менее чем один в один, потому что текущие долгосрочные доходности уже учитывают то, что ключевая ставка в ближайшие годы будет повышена».

В начале года часть крупнейших российских банков уже сделала свои вклады чуть более привлекательными, в основном за счет промопредложений. Но, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка в первой десятке банков пока все равно остается ниже 4,5%. На встрече с банковским сообществом Эльвира Набиуллина также обратилась к теме льготной ипотеки. Она предложила расширить критерии поддержки молодых семей, но саму программу, как антикризисную меру, постепенно сворачивать.

Вместе с повышением ключевой ставки это неизбежно приведет к подорожанию ипотеки, говорит гендиректор компании Frank RG Юрий Грибанов: «Скорее всего, ипотека под 6% в ближайшее время закончится, но и рыночный уровень, который составляет сейчас 8-9%, — это тоже весьма неплохой показатель. Более того, сворачивание льготной ипотеки необходимо, потому что рост цен на недвижимость эффект от нее нивелировал. Она подтолкнула спрос на недвижимость, а предложение не успело за этим спросом. Поэтому сейчас важно, чтобы рынок стабилизировался, и ипотека под 8-9% — это уровень, который позволит ему это сделать. Ключевая ставка, конечно, влияет на него, но опосредованно. Ипотечный рынок очень конкурентен с точки зрения цены, потому что клиенты чувствительны к стоимости, и банки, которые играют на этом рынке всерьез, будут агрессивно предлагать максимально низкие тарифы.

Вполне возможно, что рост ипотечной ставки будет меньше, чем рост ключевой».

В понедельник Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 2024 года. В свою очередь, в Госдуме считают, что ее нужно сделать точечной, чтобы кредит по низкой ставке получали те, кто действительно нуждается в жилье.

Сергей Гусев