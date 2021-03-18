Путин выступил с речью на концерте в «Лужниках»

Президент России Владимир Путин произнес речь по случаю семилетия вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ в спортивном комплексе «Лужники», где проходит праздничный концерт.

«Любовь к родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, она делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач. Мы многое сделали, но многое предстоит еще сделать и в России в целом, и по развитию Крыма и Севастополя. Мы это понимаем, но мы сделаем это, потому что мы большая, единая сила, потому что мы вместе! Поздравляю вас с праздником! С Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией!» — сказал Владимир Путин со сцены «Лужников».

«Мы готовы жить в новых геополитических условиях, более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские, готовы подставить им плечо и локоть, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше, идти вместе вперед, используя наши конкурентные преимущества,— добавил президент.— Мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано».

На видеотрансляции концерта видно, что трибуны стадиона «Лужники» заполнены, а часть зрителей без масок. Напомним, в Москве из-за пандемии коронавируса действует запрет на проведение массовых мероприятий. В соответствии с введенными ограничениями количество зрителей на концерте не должно превышать 50% общего числа заполняемости комплекса, зрители должны соблюдать социальную дистанцию и быть в масках. Общая заполняемость «Лужников» — 81 тыс. человек.