Яшин потребовал наказать организаторов концерта «Крымская весна» в «Лужниках»

Муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин направил в Следственный комитет России (СКР) запрос с требованием установить и проверить организаторов митинга-концерта «Крымская весна», который прошел в «Лужниках» накануне, 18 марта. Господин Яшин требует привлечь их к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, если будет найден состав преступления. Напомним, на концерте с речью выступил президент России Владимир Путин.

«Многочисленные фото- и видеорепортажи, опубликованные представителями СМИ, свидетельствуют о тотальном несоблюдении участниками указанного мероприятия ограничительных мер, введенных указом мэра Москвы»,— говорится в документе, опубликованном в Twitter мундепа. Илья Яшин считает, что организаторы концерта создали условия для массового заражения граждан коронавирусом.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что стадион «Лужники» во время концерта «был заполнен на 50%», и «аншлага не было». Он заявил, что видимость толпы на стадионе появилась из-за того, что «многие люди просто стояли».

Концерт в «Лужниках» был организован департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, комитетом по туризму Москвы, комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы и АО «Олимпийский комплекс "Лужники"». В условиях пандемии коронавируса COVID-19 количество зрителей на концерте не должно было превышать 50% от общего числа заполняемости комплекса (81 тыс. человек), сами зрители должны были соблюдать социальную дистанцию и быть в масках. Судя по трансляции, трибуны были заполнены, многие люди были без масок. На концерте выступали Владимир Путин и разные известные артисты (Григорий Лепс, Олег Газманов, Сергей Лазарев и другие).