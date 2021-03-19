Инвесторам поставили цель

Владимир Путин пообещал Крыму 1 трлн руб. частных инвестиций за четыре года. Президент предложил чиновникам стимулировать бизнес, поскольку сейчас на полуострове завершаются крупные государственные проекты, на которые могут опираться инвесторы.

Готовы ли бизнесмены инвестировать в полуостров и что может их отпугнуть? Первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев считает, что главная проблема — риск санкций: «Бизнесмены бизнесменам — рознь. После крымских событий, во-первых, есть весьма крупные бизнесмены, которые находятся в режиме санкций, и у них нет возможности инвестировать деньги за рубежом. Но те бизнесмены, которые были на подряде при строительстве моста, например, вполне себе могут инвестировать на полуостров. Я все-таки оценивал бы очень серьезно риски санкций, и уверяю вас, что я бы семь раз подумал, прежде чем вкладывать деньги».

Ежегодное число туристов в Крыму нужно довести до 10 млн, заявил Владимир Путин. Для сравнения, в прошлом году полуостров посетили немногим больше 6 млн человек. Кроме того, по мнению президента, каждый гость курорта вправе рассчитывать на достойный сервис, не уступающий мировым стандартам.

Но с учетом текущих инфраструктурных проблем в Крыму бизнесу там просто негде развернуться, говорит владелец петербургской гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы: «У нас очень многое зависит от воли президента, и я почти уверен, что в административном порядке у ряда бизнесменов будет необходимость вливаний в Крым. На самом полуострове много инфраструктурных проблем, при этом размер инвестиций в инфраструктуру огромен, а возврат этих средств очень длинный.

Поэтому непонятно, о каких инвестициях в отели сейчас может идти речь, когда у тебя нет разветвленной системы дорог или, например, водоснабжения?»

Чтобы привлечь бизнес, надо создать более комфортные условия, например, уменьшить налоги, говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров: «Стимулом сейчас может быть государственное партнерство. Когда есть некая определенная цель серьезная, большая, когда четко выстроен так называемый мастер-план, государство должно это все упаковать, предложить соинвесторам и говорить: “Вы приезжайте сюда, мы вам дадим электричество, мы вам быстро выделим землю, мы вам дадим возможность построить”. Я был в Соединенных Штатах, нас принимала мэрия Огайо. Они говорят: “Игорь, а вот вы же ресторатор?” — “Да”. — “Приезжайте к нам, построите ресторан, освободим от налогов на 15 лет, а потом еще на 15 лет”. В чем смысл? Ты приехал, ты инвестировал, нанял людей на работу, они пошли в банк, под эти зарплаты взяли кредиты, закрутилась машина».

В любом случае, инвестиции в Крым остаются рискованным делом, и без существенного роста экономики предприниматели едва ли придут в регион сами, полагает директор института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон» Игорь Николаев: «Естественно, если сделают предложение, от которого нельзя будет отказаться, то придут. Но давайте честно, сами они огромного желания вкладываться не испытывают. 1 трлн руб. — это большие деньги. Но вообще-то есть еще остальные регионы страны, которые тоже бы хотели, наверное, обустраиваться. В общем, 1 трлн руб. — это теоретически возможно, но практически все-таки очень трудно осуществимо даже при наших подходах к стимулированию бизнеса вкладываться куда-либо.

Чтобы этот план действительно имел шансы на реальное воплощение в жизнь, должен быть устойчивый и значительный экономический рост в целом в стране.

Рост в 5-6-7%, на зависть всем, будет важным условием, чтобы все-таки собрать этот 1 трлн.

Но у нас даже в правительственных планах — до 3 с небольшим процента, которые и то будут неосуществимы на самом деле».

По данным региональных властей, Крым за прошлый год привлек более 220 млрд руб. инвестиций. При этом, по данным Росстата, в пересчете на каждого жителя Крым привлекает в разы больше вложений, чем, например, Ивановская, Костромская или Брянская области.

Даниил Бабкин, Сергей Гусев