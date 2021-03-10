Отели Крыма накапливают воду

Отели в Крыму готовятся к нехватке воды летом. Владельцы гостиниц устанавливают накопительные резервуары, крупные игроки рынка думают о покупке опреснителей, чтобы гости не заметили проблем. Сейчас в некоторых туристических регионах воду дают по часам. И, как заявил глава региона Сергей Аксенов, график во время курортного сезона тоже может быть неудобным. Он поручил рассчитать расписание для худшей ситуации. Повлияет ли это на туристический сезон в Крыму? И что будет с ценами на отдых на полуострове? С отельерами поговорил Владислав Викторов.

Проблема водоснабжения в Крыму возникла семь лет назад, когда Украина перекрыла канал, который поставлял почти 85% пресной воды на полуостров. В прошлом году ситуация обострилась — сказалась сильная засуха. В Симферополе, например, вода доступна шесть часов в сутки, в курортных городах время доходит до десяти часов. Хотя для бизнеса, например, в частном секторе это существенный удар. Особых преференций для отелей в графике подачи воды нет, специально подчеркнул Сергей Аксенов. Так что туристам приходится подстраивать свое расписание, рассказал владелец гостиницы в Алуште: «Воду подают с 5 до 11 часов, и потом с 17 вечера до 23 часов. Фактически вода есть целый день. Днем все пошли на экскурсию, кто куда поехал — воды нет. Пришли — вода есть. Ночью мне зачем вода?»

Отельеры не берутся прогнозировать, изменится ли график подачи воды во время высокого сезона. Несмотря на сильные снегопады, уровень в хранилищах до сих пор очень низкий. Тем не менее, многие собеседники “Ъ FM” заверили, что проблем у гостей не возникнет. За прошлый год удалось наладить систему накопления, говорит менеджер гостевого дома в Судаке: «Мы воду не ограничиваем, подаем холодную и горячую постоянно. Это наши проблемы — если нет воды, мы заказываем машины, это все отработано. У нас есть подземные резервуары, мы три дня можем без воды сидеть. У нас свои емкости, насосы. Как правило, воду дают по часам, мы за это время успеваем наполнить все емкости».

В частных гостевых домах постояльцев, как правило, не так много, соответственно, проблему с водой можно решить своими силами. Некоторые отельеры обзавелись скважиной, чтобы не зависеть от городской системы. А как проблему решают крупные игроки? В ялтинском комплексе Mriya Resort & SPA не только накапливают, но и экономят воду. А к высокому сезону должен заработать опреснитель, рассказала руководитель по связям с общественностью отеля Надежда Бирюкова: «На территории курорта имеется несколько резервуаров воды, которые удовлетворяют все потребности на несколько суток. В начале зимы Большую Ялту уже переводили на график подачи воды, что в целом было незаметно для гостей при загрузке выше 89%. Также мы планируем запустить совсем скоро, к сезону, опреснительную установку с производительностью до 200 кубометров в сутки».

В Mriya Resort & SPA не наблюдают спад спроса из-за «водного кризиса» в Крыму — свободных номеров на май почти не осталось. Спрос на отдых на полуострове вырос примерно на треть по сравнению с допандемическим 2019 годом, продолжает гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. И подорожание, по его словам, также ощущается: «Мы сейчас отмечаем где-то удорожание в среднем на 10-12% летнего отдыха по сравнению с 2020 годом. Крым — лидер по росту спроса. 10 дней с перелетом из Москвы обойдутся в 34-36 тыс. Если это четырехзвездочный отель, наверное, надо добавить еще тысяч 10, если пятизвездочный, то еще больше, поскольку заведений такого уровня в Крыму достаточно мало, они дорогие».

В прошлом году, судя по отзывам, туристы редко жаловались на перебои с водой на полуострове. В основном гостей не устраивал сервис уровня начала нулевых по вполне европейским ценам. И, по словам операторов, подорожание продолжится до тех пор, пока не откроют границы. С другой стороны, сейчас еще действуют акции раннего бронирования, и они могут нивелировать рост цен.

Елена Иванова