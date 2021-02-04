Таинственный полуостров

В Минэкономики придумали, как подтолкнуть экономическое развитие Крыма и Севастополя. Для привлечения крупных инвесторов предлагается создать на полуострове особые административные районы — их будущим резидентам обещан режим конфиденциальности. Минимальный объем капвложений — 150 млн руб. Эксперты отмечают, что идея выглядит привлекательной, но защиты от западных санкций не гарантирует — иностранные партнеры требуют все большей прозрачности от контрагентов. В большей степени режим «крымской тайны» может помочь бенефициарным владельцам бизнеса избежать персональных санкций.

Минэкономики разместило для обсуждения законопроект о введении особого правового режима на территориях Крыма и Севастополя. Как следует из пояснительной записки, его суть — в возможности сохранения конфиденциальности информации об участниках создаваемых особых административных районов (ОАР). Обещано, что сведения о компаниях-резидентах этих районов в едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ), а также данные о принадлежащей им недвижимости (ЕГРН) будут скрыты. В Минэкономики “Ъ” пояснили, что эта информация будет доступна только органам государственной власти, местного самоуправления, внебюджетных фондов, ЦБ и судам.

«Ожидается, что особый правовой режим повысит интерес у бизнеса к региону в целом — компании смогут на определенных условиях конфиденциальности реализовать системно значимые проекты»,— полагают в министерстве.

Для попадания в число «тайных» инвесторов потребуются инвестиции исключительно в форме капитальных вложений — не менее 150 млн руб. Деньги могут быть вложены в создание новых производств, в развитие инфраструктуры, в сферы туризма и санаторно-курортного лечения. Позже правительство может расширить список. Участник ОАР не сможет иметь филиалы или представительства за пределами этих районов. Статус участника ОАР и уже действующей в Крыму свободной экономической зоны можно будет совмещать. Отметим, что режим секретности в экономике Крыма уже применялся. К примеру, власти засекречивали крымские закупки во избежание распространения санкций на контрагентов российских заказчиков (см. “Ъ” от 8 декабря 2017 года).

Эксперты инициативу Минэкономики оценивают сдержанно.

«Идея ввести дополнительный инструмент защиты от международного давления для компаний, работающих в Крыму, безусловно, хороша для развития бизнеса в этом регионе»,— говорит руководитель направления разрешения налоговых споров Bryan Cave Leighton Paisner Александр Ерасов. Но, по его словам, пока сложно сказать, насколько она будет популярна у инвесторов. «Деятельность компаний станет менее публичной, но не тайной — вести предпринимательскую деятельность и не оставлять следов невозможно,— сказал он “Ъ”.— Люди ходят на работу, есть отношения с контрагентами и так далее». Эксперт также указывает, что отсутствие прозрачности может являться коррупциогенным фактором: «Впрочем, все зависит от качества контроля».

Партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов оснований для коррупции в проекте не видит: «Реальный собственник бизнеса на этих территориях свое лицо государству ведь раскрывает». Применимость идеи на практике эксперт связывает со степенью закрытости информации для делового мира. «Не секрет, что из многих закрытых баз случаются утечки,— сказал он “Ъ”.— Все будет зависеть от того, насколько режим закрытия информации будет эффективным».

Анонимность вряд ли оградит от санкций, полагает партнер и руководитель KPMG Law в России и СНГ Ирина Нарышева.

По ее словам, внедряемые за рубежом инициативы по усилению финансового мониторинга, контрольные механизмы в отношении бенефициарного владения компаний, ведущих деятельность на соответствующих территориях либо с партнерами, зарегистрированными в ЕС или США, становятся все более жесткими и требующими полной прозрачности. «Нам известны случаи отказа зарубежных партнеров от сотрудничества с российскими компаниями, не раскрывающими с документальным подтверждением бенефициарного владения — а также контрагентов, являющихся конечными потребителями продукции, приобретаемой российскими импортерами. Это приводило к невозможности исполнения российскими компаниями обязательств перед своими контрагентами в рамках заключенных, например, по процедуре госзакупок, контрактов»,— говорит эксперт. Впрочем, крымская конфиденциальность может быть полезна в части непопадания под персональные санкции. «Поскольку доступ к информации о владении компаниями — инвесторами в Крыму ограничен, их бенефициарные владельцы могут быть в определенной степени защищены от применения к ним санкционного законодательства»,— считает Ирина Нарышева.

Татьяна Гришина