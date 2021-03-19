Джо Байден отказался от дебатов

Белый дом не принял приглашение Кремля о споре в прямом эфире. 19 марта могла состояться публичная дискуссия Владимира Путина и Джо Байдена. Российский президент вызвал своего визави на дебаты в результате самого громкого дипломатического скандала недели. В интервью ABC Байден заявил, что считает Владимира Путина убийцей. На что тот ответил детской поговоркой и пожелал 78-летнему политику здоровья. К чему приведет эта вербальная дуэль? Разбирался Иван Якунин.

Двое суток дипломаты в эфире “Ъ FM” говорили, что назвать президента России убийцей — это повод для разрыва отношений между странами. Такой подход требует серьезного, жесткого ответа. Но Владимир Путин — и это не фейк — заявил: «Кто как обзывается, тот так и называется». А позже пояснил, что в этом есть глубокий психологический смысл.

«У нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу. На самом деле мы, как правило, смотримся в зеркало.

Но чтобы нам не пикироваться заочно, я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн.

Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов», — заявил Владимир Путин.

Путин захотел не откладывать прения в долгий ящик и созвониться 19 или 22 марта. На выходных он не может — уедет отдыхать в тайгу. Представитель Белого дома Джен Псаки сразу отмела первый вариант — 19 марта президент отправится в Джорджию. И вообще главы государств уже общались по телефону. Сам же дипломатический конфликт в Вашингтоне масштабным не считают.

«Мы уверены, что нам нужно продолжать искать точки соприкосновения между странами и их национальными интересами, но президент не будет воздерживаться от высказываний или действий, если какие-то вопросы будут вызывать его обеспокоенность. Он не сожалеет о сказанном, президент дал прямой ответ на прямой вопрос. Джо Байден с давних пор знаком с Владимиром Путиным, оба уже долгое время находятся на политической арене, они вместе работали над улучшением отношений между США и Россией. Президент Байден верит в то, что такую работу можно проводить и дальше», — сказала Джен Псаки.

Но сама по себе ситуация уже выдающаяся. Владимир Путин никогда не участвовал в дебатах, а теперь сам вызвал своего главного внешнеполитического оппонента. При том, что Байден по рейтингам не проиграл Трампу ни одного раунда словесной дуэли. Политтехнолог Глеб Павловский, который работал в администрации Путина, впрочем, считает, что тот ничем не рискует: «Для Путина свойственно затягивать, он не чувствует прелести лаконизма, потому что, когда он пожелал Байдену здоровья, это был великолепный троллинг, и он не нуждался ни в каком продолжении. Но он здесь ничем не рискует, потому что Байден практически наверняка откажется, 2/3 против 1/3, а если не откажется, то, конечно, продует, потому что Байден просто очень слабый спорщик».

Что же в сухом остатке? Российские политики двое суток в самых резких формулировках атакуют президента США. Вячеслав Володин назвал его слова «истерикой от бессилия». Рамзан Кадыров говорит, что это Байден «по горло в крови». Издание Znak.com публикует методичку якобы для членов «Единой России», в которой депутатам велено сказать, что заявление Байдена противоречит нормам международного права. Сенаторы твердят, что это только ухудшит отношения между двумя странами. Но американский дипломат Джон Хербст в беседе с “Ъ FM” заметил, что тут нарушена причинно-следственная связь: «Да, это все необычно звучит, как разборки на заднем дворе школы. Но, мне кажется, совершенно неважно, что сказал Байден, и неважно, что ответил Путин.

Суть в том, что политика США и России сильно отличается, такие высказывания — это лишь отражение сложных взаимоотношений, причина которых в действиях, а не в словах».

Вашингтон, к слову, свои слова подкрепил действиями. Вместе с интервью Байдена был опубликован расширенный список санкций за Алексея Навального. Теперь в Россию запрещено поставлять оружие. Новые ограничения, если верить CNN, появятся на следующей неделе. Российский МИД пообещал не усугублять отношения ответными действиями. Но ситуация остается очень неопределенной, уверен директор Центра перспективных американских исследований МГИМО Максим Сучков: «Москва решила так отшутиться и подождать, какой на самом деле пакет мер против России готовят американцы, потому что Байден пугал в интервью, что это будет что-то очень серьезное, то есть будут ли это какие-то санкции, которых до сих пор не было. А американцы, думая о том, какие могут быть ответы с российской стороны, боятся, прежде всего, каких-то более серьезных хакерских атак на правительственную инфраструктуру. По этой причине американцы пока не пошли на личные санкции против российского президента или на отключение России от SWIFT».

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Впрочем, есть и позитивные сигналы. Байден рассказывал, что они с Путиным понимают друг друга. Владимир Путин настаивал, что у российской власти с американскими демократами есть общие ценности. Когда они встречались в 2011 году, президент России вообще предлагал отменить визовый режим. Правда, с тех пор многие чиновники оказались под санкциями, и им визу точно не дадут.