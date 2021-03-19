«Владимир Путин не с каждым готов дебатировать» Дмитрий Дризе — о причинах, по которым дебаты между президентами РФ и США не состоятся

«Поговорим и в тайгу поеду», — президент России вызвал американского коллегу на открытую дискуссию, чтобы обсудить взаимные претензии. Владимир Путин предложил не откладывать разговор в долгий ящик, поскольку на выходных он собирается отдохнуть на природе. Однако в Белом доме усомнились в возможности подобного общения. Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что Джо Байден будет очень занят. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что «обмен любезностями» с Вашингтоном выгоден Москве, так как отвлекает население от внутренних проблем.

Джозеф Робинетт Байден-младший всколыхнул российскую политическую жизнь. И она, можно сказать, забила ключом.

Все как один, от мала до велика, заклеймили 46-го президента США позором.

От главы поселковой администрации до губернатора и министра наперегонки зазвучало решительное «нет» злобной выходке заокеанского выскочки. Чиновники бросились соревноваться в искрометности и находчивости выражений. Отметим губернатора Магаданской области Сергея Носова, он посвятил Байдену стихи, что-то вроде «не буди сытая Америка русского Медведя».

В общем и целом старина Джо подарил российскому истеблишменту возможность обратить на себя внимание и доказать перед начальством преданность устоям. К гадалке не ходи — впереди собрания трудовых коллективов с гневным осуждением: «Как мать вам говорю и как женщина, требую их (его) к ответу». Благо, и повод подходящий: у нас духоподъемный праздник — воссоединение с Крымом. Владимир Путин комментировал эту тему дважды: сначала — общаясь с крымской общественностью, затем — на праздничном концерте.

В итоге президент России вызвал коллегу на разговор. Правда, в несколько странном онлайн-режиме, — чтобы все слышали. МИД приступил к подготовке такого общения. Однако реакция теперь уже Вашингтона на бурю российских эмоций была сдержанной. Он не бросился каяться и посыпать голову пеплом: мол, прости друг, если сможешь, лукавый попутал, давай встретимся и решим все наши проблемы. Вместо этого формальные протокольные заявления, вроде того, что Байден ни о чем не жалеет, однако, мы можем найти взаимопонимание с Россией по многим вопросам.

Что касается разговора с Путиным, Джен Псаки отреагировала на это с улыбкой — смешной вопрос. Господин президент работает в Джорджии, очень занят. С коллегой уже общался в отличие от многих мировых лидеров, которым необходима аудиенция. Вот собственно и все.

А о чем говорить-то. Формат международных отношений дискуссии не предусматривает, это же не шоу — других дел много. Хотя при всем при этом, даже того не подозревая, Байден услышал большой комплимент в свой адрес. Владимир Путин не с каждым готов дебатировать, не каждого считает себе ровней, но вот с президентом США готов к широкой дискуссии.

Впрочем, ее, похоже, не будет.

Дальнейший ход событий здесь видится примерно следующим — официальные российские медиа скажут, что дедушка испугался, Белый дом в смятении, не готов отвечать за собственные слова, прячется за юбку Псаки и так далее.

Все это красиво звучит. Однако есть смысл вернуться к реальности. А она выглядит далеко не так красиво, как все эти заявления. На следующей неделе Белый дом объявит очередные санкции, и они вполне могут быть чувствительными. Вновь в центре внимания «Северный поток-2», судьба которого не решена. И внутри страны проблемы не отступают: цены растут, инфляция, и бедных почему-то меньше не становится. Но зато теперь ясно, кто во всем этом виноват. Байден, конечно, кто же еще.