В России второй день подряд выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России выявили 9699 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 1,06% меньше, чем зарегистрировали накануне — 9803. Общее число заразившихся в стране составляет 4 437 938.

Ранее замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что снижение заболеваемости коронавирусом в России четко прослеживается с конца декабря. При этом она уточнила, что весной возможен небольшой рост заболеваемости COVID-19, увеличение числа случаев будет в пределах от одной до нескольких тысяч заболевших.

Новость дополняется.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в России — в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».