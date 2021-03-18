Количество выявленных за сутки случаев коронавируса снова выросло после трех дней падения

За последние сутки в России выявили 9803 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 8,95% больше, чем зарегистрировали накануне — 8998. Общее число заразившихся в стране составляет 4 428 239.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1934 (1 006 415 за все время),

Санкт-Петербург — 918 (384 279),

Московская область — 537 (224 633),

Нижегородская область — 349 (103 282),

Ростовская область — 240 (77 706).

Умерли за сутки 460 заболевших, это на 7,73% больше, чем накануне (427). С начала пандемии умерли 93 824 человека. Выздоровел 12 061 человек, всего — 4 037 036.

Регионы—лидеры по числу смертей:

Москва — 48 (15 973 с начала пандемии),

Санкт-Петербург — 33 (11 806),

Ростовская область — 28 (3 357),

Московская область — 27 (5 185),

Воронежская область — 22 (2 216).

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 10% людей не вырабатывают антитела после вакцинации. Речь идет не только о препаратах от COVID-19, а о практически всех вакцинах. Госпожа Попова добавила, что в России пока нет тяжело заболевших британским и южноафриканским штаммами коронавируса.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил о выявлении южноафриканского варианта коронавируса в стране 16 марта. До этого в России зафиксировали первое заражение британской мутацией вируса. Предположительно эти виды COVID-19 отличаются от типичного варианта большей способностью к распространению.

Подробнее о ситуации с COVID-19 — в материале “Ъ” «Россия подверглась вирусной атаке из ЮАР».