Роспотребнадзор: ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась

Снижение заболеваемости коронавирусом в России четко прослеживается с конца декабря, сообщила врач-инфекционист, замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. При этом она уточнила, что весной возможен небольшой рост заболеваемости COVID-19, увеличение числа случаев будет в пределах от одной до нескольких тысяч заболевших.

«Ситуация в России в настоящее время стабилизировалась. Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тыс. в сутки, в основном находясь в пределах 9–10 тыс. Причем тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших почти достигло 30 тыс.»,— сказала госпожа Пшеничная «РИА Новости».

По ее словам, весной из-за увеличения влажности воздуха возникнут более комфортные условия для распространения COVID-19 и всех сезонных коронавирусов. «Поэтому, можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр»,— сказала она.

При этом эпидемиолог допустила, что показатели заболеваемости могут существенно не измениться и остаться примерно на нынешнем уровне. Госпожа Пшеничная считает, что к концу весны можно будет достичь снижения заболеваемости, если продолжать соблюдать защитные меры и наращивать темпы вакцинации.

18 марта президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на улучшение эпидемической обстановки в стране, борьба с вирусом продолжается. Он призвал планировать летний отпуск и детский отдых с учетом требований санитарных врачей. С начала пандемии в России заразились 4,4 млн человек, умерли 93,8 тыс.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в России — в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».