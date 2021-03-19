Структура «Ростеха» стала единственным поставщиком «Спутника V»

Поставщиком вакцины против коронавируса «Спутник V» стала Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио», входит в «Ростех»), сообщили источники «Фармацевтического вестника» и подтвердили в Минздраве. Ранее поставками занималась компания «Иммунотехнологии» (входит в «Сбер»).

«В качестве поставщика вакцин в рамках массовой вакцинации от COVID-19 выступает компания "Нацимбио", которая имеет большой опыт поставок вакцин в рамках национального календаря прививок»,— сообщила пресс-служба Минздрава. Полномочия «Нацимбио» по поставкам препарата продлятся несколько месяцев.

По данным источников издания GxP News, соответствующее распоряжение правительства было подписано 15 марта.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. «Спутник V» одобрен к применению в 50 странах мира.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в России — в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».