Власти Грузии и оппозиция не смогли договориться о выходе из кризиса

В Грузии завершился очередной раунд переговоров по выходу из политического кризиса. Власти и оппозиция не достигли полного соглашения. Переговоры идут с 12 марта при посредничестве представителя главы Евросовета Кристиана Даниэльсона. Оппозиция Грузии анонсировала протесты.

«По некоторым направлениям мы достигли важного прогресса в рамках шестипунктного плана, который составил председатель (Евросовета.— “Ъ”) Шарль Мишель. Это приветствуется и важно. По другим вопросам было мало прогресса»,— сказал господин Даниэльсон на брифинге после переговоров (цитата по ТАСС). Он отметил, что ответственность за поиск решения по выходу из кризиса лежит на политических лидерах страны.

Представитель партии «Единое национальное движение» Акакий Минашвили заявил, что из-за провала соглашения оппозиция будет проводить масштабные гражданские протесты. «Помимо международного давления, которое неизбежно будет усиливаться, гражданские протесты, которые все еще продолжаются, будут усиливаться и станут еще более интенсивными»,— сказал он на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, «Грузинская мечта» на переговорах «в очередной раз закрыла дверь в Европу». Господин Минашвили уточнил, что власти и оппозиция не смогли договориться по поводу освобождения политических заключенных, прекращения политических преследований и проведения досрочных выборов. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что срыв соглашения был целью оппозиции.

1 марта в ходе официального визита в Грузию президент Евросовета Шарль Мишель сообщил о решении ЕС повысить уровень своего участия во внутригрузинских процессах. Он назначил шведского дипломата Кристиана Даниэльссона спецпредставителем для разрешения кризиса в Грузии.

Подробнее о визите господина Мишеля в Грузию — в публикации “Ъ” «Евросоюз протянул Грузии руку посредника».