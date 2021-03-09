Президент Евроcовета назначил спецпредставителя для разрешения кризиса в Грузии

Глава Европейского cовета Шарль Мишель назначил шведского дипломата Кристиана Дэниелсона своим специальным представителем по достижению договоренности между грузинскими властями и оппозицией.

О миссии господина Дэниелсона сообщается в пресс-релизе Европейского cовета. В заявлении ЕС подчеркивается, что спецпредставитель Шарля Мишеля прибудет в Грузию «в ближайшее время» с целью «проведения переговоров с заинтересованными в диалоге сторонами».

Мандат спецпосланника Дэниелсона предварительно утвердил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

Кристиан Дэниелсон будет работать в тесной координации с главой представительства ЕС в Грузии Карлом Харцелом, который также является шведским дипломатом.

Основная цель миссии господина Дэниелсона — сблизить позиции правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) и «Объединенной оппозиции Грузии» (ООГ), в том числе партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) по вопросу освобождения председателя ЕНД Никанора Мелии, арестованного 23 февраля, а также проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

Парламентские выборы, состоявшиеся 31 октября прошлого года, оппозиция объявила «тотально сфальсифицированными». Уже несколько недель в Тбилиси и других грузинских городах проходят акции протеста, перерастающие в стычки с полицией.

1 марта в ходе официального визита в Грузию президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил: ЕС решил повысить уровень своего участия во внутригрузинских процессах, перейдя от роли «фасилитатора» к роли «медиатора» между сторонами. Господин Мишель пригласил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и лидеров оппозиции в Брюссель 16 марта для подписания компромиссного документа.

Впрочем, по данным “Ъ”, власти и оппозиция пока далеки от выработки компромиссной формулы: ООГ предлагает провести осенью плебисцит о назначении внеочередных выборов, а предложение ГМ — назначение внеочередных парламентских выборов только в случае, если на осенних муниципальных выборах правящая партия наберет меньше 30% или 35% голосов избирателей.

Визиту Ираклия Гарибашвили в Брюссель предшествует обсуждение «грузинского кризиса» на пленарной сессии Европарламента, открывшейся 8 марта.

О визите господина Мишеля в Грузию — в публикации “Ъ” «Евросоюз протянул Грузии руку посредника».

Георгий Двали, Тбилиси