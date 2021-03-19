Жилью добавят индивидуальности

АО «Курское областное ипотечное агентство» анонсировало пилотный проект по освоению 104 га в селе Рышково Курского района, из которых 71,77 га запланировано под жилую застройку. Микрорайон должен состоять из 634 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Общая стоимость проекта оценивается в 2,4 млрд руб. Эксперты отмечают кардинальный перелом на рынке недвижимости в пользу ИЖС и своевременность загородного девелопмента.

О том, что АО «Курское областное ипотечное агентство» с третьего квартала 2021 года планирует приступить к пилотному проекту по возведению на 104 га микрорайона с ИЖС в селе Рышково Курского района, “Ъ-Черноземье” рассказали в региональной администрации. Под жилую застройку запланировано 71,77 га. Проект планируется реализовать в два этапа. Первый включает строительство 268 индивидуальных жилых домов и квадрохаусов на 37,5 га (27 га из которых отведены под жилую застройку). Второй этап рассчитан на 66,5 га, в том числе под ИЖС — 44,7 га. Помимо жилья на 366 участках планируются проектирование и строительство сетей газо-, водо- и электроснабжения. Общая стоимость проекта, по предварительным оценкам, составит около 2,5 млрд руб. Уже разработаны проект планировки территории (ППТ), градостроительная документация.

Организация микрорайона предусматривает привлечение инвесторов — ими могут быть собственники земельных участков, строительные организации, а также жители региона без ограничений.

Для курян предусмотрено ипотечное кредитование с льготной процентной ставкой, отметили в администрации региона. При этом реализация проекта не предусматривает ограничений по проектам жилья, но устанавливает требования к строительным организациям, планирующим возведение индивидуальных домов: «На сегодня определены критерии участия в реализации проекта для организаций-застройщиков и параметры по вариантам строительных конструкций, срокам возведения жилья, а также минимальному набору типовых проектов домов».

При первом этапе проекта стоимость участков для строительства на них жилья (с привлечением ипотечного кредитования от областного агентства) планируется зафиксировать на минимальном уровне. в дальнейшем цены будут зависеть от спроса и предложения, считают в региональной администрации. Обеспечить среднюю стоимость реализации квадратного метра жилья ниже рыночной предполагается за счет использования индустриальных технологий при строительстве.

Для возведения инфраструктуры при освоении участков власти обещают рассмотреть различные варианты финансирования. в частности, может быть использован механизм предоставления льготного финансирования строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры путем выпуска облигаций, разработанный АО «ДОМ.РФ» (его запуск запланирован на май 2021 года).

Кроме того, планируется дополнение действующей государственной региональной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» мероприятием по созданию условий по развитию ипотечного кредитования на ИЖС.

Речь идет о вовлечении неиспользуемых земельных массивов, находящихся в собственности физических и юридических лиц, обеспечении строительства необходимых инженерных сетей с частичным материальным участием граждан и предоставлении ипотечных займов на строительство домов.

Проекты соответствующих нормативных правовых актов подготовлены, заверили “Ъ-Черноземье” в администрации региона. Однако «в связи с возникновением новых социально-экономических рисков из-за коронавирусной инфекции дополнение программы и реализация мероприятия будут рассмотрены по мере стабилизации экономики региона».

По итогам 2020 года Курская область показала снижение на 7,5% общего уровня ввода жилья, отчитавшись о 512 тыс. кв. м. Показатель ввода ИЖС также опустился на 5,8% и составил 324 тыс. кв. м.

По мнению члена генерального совета «Деловой России» Алима Бишенова, ИЖС сейчас переживает сильнейший подъем не только на региональном, но и на федеральном уровне. По итогам прошлого года в общей сложности было построено 34 млн кв. м объектов недвижимости в этой категории, а всего сдано в эксплуатацию 64,4 млн. «То есть впервые c момента возникновения в нашей стране промышленного домостроительства площадь построенных малоэтажных домов так сильно превысила площадь многоэтажных, — отмечает эксперт, добавляя, что при этом доля городского населения оценивается в 75%. — Это определенно указывает на кардинальный перелом на рынке жилой недвижимости, который вряд ли изменится в обозримом будущем. Рынок не просто меняется, он уже изменился».

Дорожная карта развития ИЖС в РФ, по которой реализуются федеральные и региональные программы стимулирования малоэтажной застройки, газификации и электрофикации пригородов, не является причиной развития ИЖС. Перелом рынка спровоцировало перенасыщение предложения со стороны девелоперов, реализующих проекты в сфере многоэтажной застройки при постоянном росте цен, считает господин Бишенов. «Только в прошлом году цены на новое жилье выросли более чем на 10%, — напомнил аналитик. — Вторая причина тенденции — это изменение образа жизни населения. Для развития рынка ИЖС достаточно решить проблему доступа к сетям, газу и закрепить обязанности девелоперов, развивающих пригороды, создавать при реализации масштабных проектов объекты социальной инфраструктуры».

Ирина Лобанова