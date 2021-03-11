«Северному» подрезали крылья

Установление приаэродромной территории (ПАТ) аэропорта Курска с положительной экспертизой о нормативном уровне шума в районе микрорайона Северный, скорее всего, позволит продолжить дальнейшее развитие крупнейшей комплексной застройки города. АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» с октября 2020 года не может ввести в эксплуатацию построенные здесь многоквартирные дома. Из-за несоответствия ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории, городские власти прекратили действие 13 разрешений на строительство около 145 тыс. кв. м жилья в высокой степени готовности. Теперь эксперты надеются на компромисс между интересами аэропорта и девелоперов.

В администрации Курской области сообщили “Ъ-Черноземье“, что на разработанный проект приаэродромной территории от ленинградского ФБУЗ «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» 24 февраля было получено положительное экспертное заключение. В результате 3 марта проект решения об установлении ПАТ был направлен в ФГКУ «ГЦ ГСЭН (СПН)» Минобороны РФ для получения санитарно-эпидемиологического заключения. Но уже полученное предварительное экспертное заключение свидетельствует о том, что в жилом микрорайоне Северный «эквивалентный уровень шума не превышает нормативный», отметили в обладминистрации.

С октября 2020 года ограничения ПАТ аэродрома Курска стали причиной остановки развития крупнейшего в облцентре микрорайона Северный. Его возводит АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова». Застройщик не может ввести в эксплуатацию уже готовые многоквартирные дома. Комитетом архитектуры и градостроительства Курска прекращено действие 13 разрешений на строительство жилья на территории микрорайона, выданных заводу. Это документы не соответствовали ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории (на основании п. 1.1 ч. 21.1 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ), пояснили “Ъ-Черноземье“ в областной администрации. Речь идет об около 145 тыс. кв. м квартир в высокой степени готовности. «Разрешение сложившейся ситуации обеспечивается путем реализации положений федерального законодательства — утверждения проекта решения об установлении приаэродромной территории», — считают областные чиновники.

Жилой район Северный состоит из четырех микрорайонов и формируется с 2009 года АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова». Расчетная численность его населения — 50,044 тыс. человек, для которых планируется возвести 25,59 тыс. квартир общей площадью более 1,37 млн кв. м. Кроме того, в микрорайоне предусмотрено строительство коттеджей на 59,41 тыс. кв. м. В перечне социальной инфраструктуры — семь детских садов на 1730 мест, две школы на 2,2 тыс. мест, поликлиники, спорткомплекс и ТРЦ.

В настоящее время построено и введено в эксплуатацию 68 многоквартирных домов площадью 849,44 тыс. кв. м, 150 коттеджей на 30,6 тыс. кв. м, три детских сада и школа. Ведется строительство поликлиники для взрослых на 600 посещений в смену, торгового центра «ДАФ», спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 м. Планируется строительство 25 многоквартирных домов площадью 457,4 тыс. кв. м с вводом в эксплуатацию с 2021 по 2024 год.

О том, затронуты ли проектом ПАТ интересы других участников, предназначенных под жилищное строительство, можно будет говорить после окончательного установления всех ограничений приаэродромной территории, уточнили в администрации региона.

Член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов напоминает, что дискуссии вокруг статуса и размера ПАТ в России ведутся давно, и если изначально это была зона в 30 км, то в 2017 году вышел закон, обязующий аэродромы самостоятельно установить зоны ПАТ. «Многие с этим не справились ни в 2018, ни в 2019 годах, — отмечает господин Бишенов. — А другие записали себе в ПАТ огромные территории, которые уже на тот момент рассматривались девелоперами как их вотчина». ПАТ рассчитывались согласно действующим нормам шумового воздействия, измерялся максимальный показатель, и так получались закрытые участки по 200-300 га, занимающие, например, в теории до половины Подмосковья, пояснил эксперт.

«Но можно измерять не максимальный уровень шума, а среднесуточный, тогда картина будет другая, думаю, по этому пути и идут в Курске, — предположил Алим Бишенов. — В седьмой зоне ПАТ аэропорта Шереметьево сейчас проживает порядка 1 млн человек, это сложившийся факт, и юридический статус этого жилья сложен. Жители, с одной стороны, хотят там оставаться, с другой стороны, уровень шума дает им право жаловаться на аэропорт и на девелопера. А государство не может переселить их без компенсации, которая могла бы составить астрономический 1 трлн руб., поэтому ищется компромисс». «Можно надеяться, что и в Курске компромисс будет найден, но, поскольку экологическая повестка сейчас очень сильна, девелоперов в ПАТ будут сильно ограничивать», — предупредил аналитик.

Впрочем, гендиректор ООО «Центр экологической безопасности» Михаил Картышев считает, что все корректировки ПАТ в пользу планов девелоперов решают сиюминутную проблему (как невозможность ввести пять зданий в эксплуатацию в случае Курска), но ввергают аэродром в ситуацию, при которой ему придется сокращать интенсивность полетов, чтобы соблюдать границу установленной седьмой подзоны. «Через 10 лет уже никто не вспомнит, что нужно было любыми путями сократить зону ради интересов ограниченного круга лиц», — резюмировал господин Картышев.

Ирина Лобанова