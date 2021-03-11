Орловские застройщики не хотят торговаться

Как стало известно “Ъ-Черноземье“, не все орловские застройщики довольны ходом региональной программы, направленной на ускоренное расселение проблемных домов. По инициативе губернатора Андрея Клычкова с 2018 года в области предусмотрена передача участков девелоперам в обмен на 10% площади возводимых жилых помещений. С 2020 года местное ООО «Титан» оспаривает в антимонопольной службе отказ регионального департамента государственного имущества и земельных отношений в праве участия в конкурсе за земли. С аналогичным отказом уже дважды столкнулся и крупнейший застройщик региона «Орелстрой». Областные власти с 2018 года предоставили на льготных условиях пока лишь четыре участка под строительство пяти домов. Но не собираются прекращать программу.

Орловское УФАС рассматривает дело о нарушении антимонопольного законодательства (о защите конкуренции) в отношении регионального ДГИЗО, отказавшего в 2019 году местному ООО «Титан» в допуске на конкурс по аренде участка без проведения торгов. Такие конкурсы проводятся по региональной программе «реализации масштабных инвестиционных проектов» («Ответственный застройщик»), предусматривающей предоставление девелоперам земли в обмен на 10% площади строящихся жилых помещений. Отказ в допуске ООО «Титан» к участию в конкурсном отборе мог привести к ограничению конкуренции, считают в УФАС.

Отказ ДГИЗО в рассмотрении заявления ООО «Титан» на участие в конкурсе по предоставлению участка на улице Раздольной, 76, площадью 5,1 тыс. кв. м уже был признан незаконным арбитражным судом Орловской области в середине 2020 года. Победителем проводимого в сентябре 2019 года конкурса было признано ООО «Холикон-Инвест», предложившее возвести девятиэтажный одноподъездный «Дом эконом» общей площадью 5,349 тыс. кв. м. ООО «Титан» предложило строительство 17-этажного дома «Высотка на Раздольной» площадью 9 тыс. кв. м в течение трех лет. Девелопер был готов безвозмездно передать 945 кв. м жилых помещений — 10,5% от общей площади планируемого к строительству дома.

ДГИЗО отказал «Титану» на основании ответов профильных управлений мэрии, следует из документов арбитража. Администрация, в частности, ответила, что с учетом правил землепользования и застройки (ПЗЗ) на участке невозможно строительство объекта с заявленными показателями, а инвестором «предлагаются значительные сроки реализации проекта, что в условиях необходимости скорейшей реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья не может удовлетворять муниципалитет».

Региональное управление градостроительства, архитектуры и землеустройства сообщило, что участок «имеет сложную геометрическую форму, а его использование возможно для размещения многоквартирного дома высотой до 14 этажей с ориентировочным процентом застройки 27%. Впрочем, никаких ограничений по этажности в конкурсной документации указано не было.

Уже в судебном заседании представитель ДГИЗО пояснил, что единственным и безусловным основанием для отказа в рассмотрении заявления «Титана» является подтвержденная налоговым органом информация о наличии задолженности компании. Иные основания указаны «справочно» и на результаты рассмотрения заявления «Титана» не повлияли. Отметим, что позже в суде «Титану» удалось доказать отсутствие задолженности перед УФНС.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Титан» зарегистрировано в 2015 году в Орле. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный учредитель — Александр Головин. В 2018 году выручка компании составила 17,3 млн руб., чистая прибыль — 6,1 млн руб.

В начале 2021 года правительство Орловщины повторно проводило конкурс на право предоставления участков инвесторам в аренду без проведения торгов. Площадкой в 6,44 тыс. кв. м на улице Автовокзальной заинтересовались ООО «Холикон Инвест» и ПАО «Орелстрой». Первый конкурс на этот участок, объявленный еще в ноябре 2020 года, был отменен. Тогда управление градостроительства, архитектуры и землеустройства области в ходе проверки установило, что «рассматриваемая территория имеет довольно сложную конфигурацию и градостроительную ситуацию». Еще одним ограничением для возведения восьмиэтажки на 128 квартир стало наличие на данной территории действующей трансформаторной подстанции. В новом извещении о конкурсе есть примечание, согласно которому на данной площадке разрешено строительство восьмиэтажного дома высотой не выше 28,5 м с учетом ранее сложившейся градостроительной ситуации в части соблюдения требуемых санитарных разрывов и охранных зон. Участок в итоге достался «Холикону».

По данным департамента строительства и ЖКХ, проекты в рамках программы «Ответственный застройщик» направлены на обеспечение ускоренного расселения аварийного жилфонда и достижения целевых показателей нацпроекта. В настоящее время в регионе три застройщика реализуют проекты на четырех участках в рамках программы: два на улице Широко-Холожной, один участок на Левом берегу Оки и еще один — на улице Автовокзальной. На них запланированы пять многоквартирных домов. «Администрацией Орла сформированы предложения для принятия решений о передаче земельных участков застройщикам в рамках инвестпроекта», — пояснили в управлении строительства. Для «активизации проекта с застройщиками проводятся совещания».

В региональном ДГИЗО “Ъ-Черноземье“ пояснили, что орловский арбитражный суд в деле по иску «Титана» указал, что судебный акт несет «воспитательную функцию», функцию превентивного контроля, поскольку вносит ясность и определенность в сферу применения норм права публичными органами. В частности, департаментом в дальнейшем при реализации участков в аренду без торгов «обеспечено применение нормативных правовых актов с учетом позиции в решении суда». В отношении возбужденного УФАС дела чиновники уверены, что их отказ при рассмотрении заявки ООО «Титан» не регулируется федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (№44 ФЗ от 5 апреля 2013 года).

Ирина Лобанова