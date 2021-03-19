Как в Воронежской области изменился малый и средний бизнес

В Воронежской области отмечается положительное изменение сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). По данным директора центра «Мой бизнес» Андрея Демидова, на начало 2020 года в регионе было 242 тыс. работающих у 82 тыс. субъектов МСП. К началу 2021-го данные ФНС показали, что около 2 тыс. предприятий ушли с рынка, но количество занятых в этом сегменте увеличилось на 4 тыс. «Это говорит о том, что бизнес, который,

по сути, существовал только на бумаге, вынужден был закрыться. То есть в итоге мы получили более качественных субъектов МСП, которые реально пережили сложный год, выработали определенную стратегию. Скорее всего, стало больше именно производственных предприятий», — считает господин Демидов.

В Воронежской области отмечается положительное изменение сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). По данным директора центра «Мой бизнес» Андрея Демидова, на начало 2020 года в регионе было 242 тыс. работающих у 82 тыс. субъектов МСП. К началу 2021-го данные ФНС показали, что около 2 тыс. предприятий ушли с рынка, но количество занятых в этом сегменте увеличилось на 4 тыс. «Это говорит о том, что бизнес, который,

по сути, существовал только на бумаге, вынужден был закрыться. То есть в итоге мы получили более качественных субъектов МСП, которые реально пережили сложный год, выработали определенную стратегию. Скорее всего, стало больше именно производственных предприятий», — считает господин Демидов.

Андрей Цветков