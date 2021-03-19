«Привозим вам из Москвы миссию»

Вчера губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель ЦЧБ Сбербанка Наталия Цайтлер открыли первый в облцентре логистический хаб и брендированную аптеку сервиса «Сбер Еаптека». Компания анонсировала строительство еще трех таких центров в Воронеже и расширение в других регионах Черноземья, в том числе в городах с населением от 100 тыс. человек. Вместе с господином Гусевым лекарства покупал корреспондент “Ъ-Черноземье” Сергей Калашников.

Первый хаб «Сбер Еаптеки» открылся в Воронеже на улице Хользунова в построенном пару лет назад небольшом офисном здании в окружении частного сектора. Основатель сервиса и гендиректор ООО «Еаптека» Антон Буздалин объяснил, что компания «специально открылась в спальном районе, не на трафике, чтобы аренда была низкой».

«Выгоднее в этом случае доставлять заказы клиентам домой за час в районе и за два часа в остальном городе, чем платить дорогую аренду за небольшие помещения в центре. в результате наши расходы в расчете на заказ очень низкие, — пояснил господин Буздалин в ответ на вопрос губернатора Александра Гусева об экономике проекта. — Наш акционер — один из крупнейших в России производителей лекарств "Р-Фарм". Нам удается держать более низкие, чем у конкурентов, цены за счет прямых поставок, 70% — централизованно из Москвы. Другой акционер — чудесная компания "Сбер"». «Волшебники», — кратко отреагировал глава региона.

«Мы верим, что в будущем не будет аптек», — говорилось в презентации проекта, вероятно, о конкуренции с традиционной розницей. в Сбербанке сообщили “Ъ-Черноземье”, что общая площадь хаба на улице Хользунова составляет 449 кв. м, из которых 52 кв. занимает торговый зал брендированной аптеки, тоже первой в городе. на 347 кв. м расположен центр хранения и обработки товаров. в штате работают 24 человека, в числе которых два фармацевта, восемь комплектовщиков и 12 курьеров. Инвестиции в открытие в банке не раскрывают: «Помещение взято в аренду, вложения в ремонт и оборудование не были большими».

Склад был плотно уставлен сотней стеллажей, на каждом из которых стояли по 24 маркированных картонных ящика с разными видами продукции: перчатками, антисептиками, презервативами, снеками, минеральной водой, диетическим питанием «Пища богов». Особняком стоял стенд с травами, их там было не меньше 30 видов: чаи с солодкой, толокнянкой, укропом, чабрецом, зверобоем и мятой, сборы растений от желтухи и несколько успокоительных фиточаев. Собственно лекарства, за исключением не требующих температурного режима, хранились в двух десятках холодильников. Особняком стояли уже отсортированные для жителей Воронежа заказы в пакетах из крафтовой бумаги с логотипами. «Мы специально используем переработанную бумагу, чтобы испарения не испортили термолабильные лекарства, как это может быть в полиэтиленовой упаковке», — рассказал господин Буздалин.

По его словам, в день открытия в хабе было 12 тыс. товаров, так как стенды сдвинули, освободив место для гостей. Рабочая мощность единовременного хранения составляет 18 тыс. товаров, возможно хранение до 20 тыс.: «Умная система увеличит объемы в хабе в зависимости от спроса в городе».

Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер сообщила, что в ближайшие «месяц-полтора» планируется открытие хабов «Сбер Еаптеки» в остальных пяти областных центрах Черноземья: Белгороде, Курске, Липецке, Орле, Тамбове. Александр Гусев в ответ предложил банку «наши возможности» для строительства в Воронеже межрегионального распределительного центра: «Рассчитывайте на нас».

В Воронеже до 2023 года компания планирует открыть еще три хаба в других районах, сообщил Антон Буздалин. До конца 2021-го, по его словам, планируется экспансия в города с населением от 100 тыс. человек, в их числе будет Старый Оскол. «У нас есть миссия, которую мы привозим вам из Москвы. Не секрет, что там лекарственное обслуживание лучше», — заявил господин Буздалин.

В трех новых воронежских хабах планируется создать еще 120 рабочих мест. Менеджеры Сбербанка в кулуарах мероприятия обсуждали их гендерный состав: «Женщины из-за особенностей психологии намного лучше делают не требующую физических усилий, но долгую и однообразную работу с маленькими надписями и кодами».

Официально открыли хаб госпожа Цайтлер, господа Гусев и Буздалин, приложив руку к проекции на экране кнопки «Оформить заказ» и сделав благотворительную поставку лекарств в воронежское отделение «Российского детского фонда». После этого представитель аптеки предложила губернатору заказать лекарства для него самого. «Давайте витамины. Я в отпуск собираюсь, профилактика нужна», — согласился господин Гусев. «Рекомендую вам "Селмевит", витамины группы B», — ответила сотрудница компании. Спустя 15 минут общения губернатора с журналистами она отдала господину Гусеву бумажный пакет с витаминами. «Мои помощники вам отдадут денежки, а я им потом переведу», — сказал губернатор, забрал пальто и ушел.