С банкира спросили совета

Новый глава ЦЧБ Сбербанка Наталия Цайтлер планирует перестановки в руководстве ведущей финорганизации Черноземья. В марте пост может покинуть курирующий крупнейших корпоративных клиентов зампред Александр Исаенко. Источники “Ъ-Черноземье” наиболее вероятным кандидатом на пост называют бывшего зампреда Наталию Ивлеву. Вслед за этим могут смениться и несколько управляющих в регионах.

О возможных изменениях в руководстве Центрально-Черноземного банка Сбербанка (ЦЧБ) “Ъ-Черноземье” сообщили сразу несколько источников в самой организации и бизнес-сообществе региона. По их данным, заместитель председателя ЦЧБ и куратор блока «корпоративный бизнес» Александр Исаенко покинул пост после 1 марта. Он стал советником возглавившей ЦЧБ с начала 2021 года Наталии Цайтлер.

Господин Исаенко занимал должность с января 2019 года. До этого он был зампредом-управляющим в Белгороде. В целом в Сбербанке Александр Исаенко работает с 2002 года, начинал с должности инспектора отдела в управлении инвестиций и проектного финансирования.

Наиболее вероятной кандидатурой на пост господина Исаенко источники называют Наталию Ивлеву, которая была зампредом по корпоративному блоку до его последнего назначения. Сейчас госпожа Ивлева работает в центральном аппарате банка в Москве, возглавляет в статусе управляющего директора управление по работе с клиентами энергетики в департаменте ключевых клиентов.

Наталия Ивлева в своей карьере уже менялась местами с господином Исаенко. С 2010-го до осени 2014 года она была управляющим в Белгородской области, на тот момент председатель ЦЧБ Петр Колтыпин повысил ее до зампреда по корпоративному блоку, а господин Исаенко занял ее пост в Белгороде. Работая на Белгородчине, госпожа Ивлева была депутатом областной думы пятого созыва. Телефон господина Исаенко вчера был недоступен. Госпожа Ивлева не стала ни подтверждать, ни опровергать возможное назначение.

Кроме того, в ЦЧБ может смениться и часть руководителей региональных отделений. По данным источников “Ъ-Черноземье” на местном банковском рынке, сменить место работы планируют управляющий в Липецкой области Роман Петрухин и его заместитель Максим Горбачев. В ЦЧБ кадровые изменения не комментируют. Говоря о других ожидаемых изменениях в топ-менеджменте ЦЧБ собеседники “Ъ-Черноземье” в самой финорганизации отмечают, что «в Сбербанке все меняется быстро», а Наталия Цайтлер до переезда в Воронеж «получила карт-бланш от руководства на любые кадровые перестановки».

Сергей Калашников