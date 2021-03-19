По данным Kartoteka.ru, ООО «Еаптека» зарегистрировано в Москве в 2014 году. Уставный капитал — 1,86 млрд руб. Основной вид деятельности — розничная торговля лекарственными средствами в аптеках. Гендиректором выступает основатель сервиса Антон Буздалин. 45% в уставном капитале принадлежат ООО «Цифровые активы», конечным бенефициаром которого является Сбербанк. Еще 45% у офшорной фирмы Amsele Ltd (Кипр), вероятно, представителя холдинга «Р-Фарм». Оставшиеся 10% подконтрольны офшорной фирме Anestozo Ltd (Кипр). в 2019 году ООО получило 293,71 млн руб. убытков (33,54 млн руб. чистой прибыли в 2018-м) при выручке 5,14 млрд руб. (4,59 млрд руб. в 2018-м). Более актуальные показатели не публиковались.

Оборот «Сбер Еаптеки» в 2020 году, по собственным данным, составил 11 млрд руб. Количество пользователей за год — 23 млн. Сейчас компания работает более чем в 60 регионах РФ. в 2020 году начала работу в Орле, Уфе, Казани, Ярославле, Курске, Йошкар-Оле, в начале 2021-го уже открыла первые аптечные хабы, помимо Воронежа, в Иванове, Ростове-на-Дону и Ульяновске.