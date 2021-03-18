Франция вводит локдаун в связи с третьей волной коронавируса

Премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран заявили, что страну настигла третья волна коронавируса, передает корреспондент “Ъ” в Париже. С 20 марта в 16 департаментах, включая столицу страны, на четыре недели вводится полный карантин.

Господин Кастекс сказал, что комендантского часа с 18 часов вечера до 6 утра и карантина по выходным дням в нескольких департаментах оказалось недостаточно. По его словам, больницы и реанимационные отделения в нескольких районах, в том числе Иль-де Франс и О-де Франс, «подошли к границам своих возможностей». Правительство решило закрыть на полный карантин департаменты в Иль-де-Франс и О-де-Франс, а также Приморские Альпы, Приморскую Сену и Эр.

Корреспондент “Ъ” отмечает, что во Франции наблюдается нехватка вакцин против COVID-19. К 18 марта одну дозу вакцины в стране получили 5,5 млн человек, две дозы — 2,3 млн. Выход из обострившейся ситуации с коронавирусом французские власти видят в ускорении вакцинации. Тем не менее Франция в числе других стран приостановила применение британско-шведского препарата от AstraZeneca из-за фиксированных случаев образования тромбов после его использования. Премьер-министр Франции пообещал ускорить прививочную кампанию и завтра же в качестве личного примера привиться вакциной AstraZeneca.

Напомним, около 20 стран отказались от применения препарата AstraZeneca из-за возможного возникновения тромбоза у привитых людей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Европейское агентство лекарственных средств (EMA), Британский медицинский регулятор (MHRA) и нидерландский центр побочных эффектов Lareb заявили, что не установили связи между применением вакцины AstraZeneca и тромбоэмболическими осложнениями.

Об отказе от британско-шведской вакцины — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».

Алексей Тарханов, Париж