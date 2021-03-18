СМИ: ФРГ пообещала США усилить поддержку Украины ради завершения «Северного потока-2»

Германия предлагает США усилить поддержку Украине взамен на отказ Вашингтона от дальнейших санкций против российского газопровода «Северный поток-2», пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

«Экономическая судьба Украины тесно связана со спорным российским газопроводом "Северный поток 2": чтобы иметь возможность завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство предлагает новой американской администрации под руководством Джозефа Байдена усилить поддержку Украины»,— говорится в статье.

Сегодня, 18 марта, США потребовали от бизнеса прекратить сотрудничество с «Северным потоком-2». Госсекретарь Энтони Блинкен напомнил об угрозе введения новых санкций против компаний, сотрудничающих с проектом. 11 марта он заявил, что Вашингтон продолжает изучать возможности применения дополнительных санкций в отношении трубопровода. Последний раз санкции против проекта США ввели 19 января 2021 года. Несмотря на введение ограничительных мер, работы по завершению проекта продолжились. Сейчас они ведутся в территориальных водах Дании. После строительство планируется продолжить в водах ФРГ. «Газпрому» осталось достроить около 150 км трубы.

О перспективах завершения проекта — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».