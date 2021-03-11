Госдеп США допустил введение новых санкций против «Северного потока-2»

Вашингтон продолжает изучать возможности применения дополнительных санкций в отношении проекта «Северный поток-2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее США неоднократно заявляли о намерении помешать завершению строительства газопровода.

«Мы продолжаем изучать другие возможности для применения санкций в перспективе»,— сказал господин Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Когда могут быть приняты новые ограничения, он не уточнил.

Глава Госдепа США добавил, что «Северный поток - 2» является экономической и стратегической угрозой для Украины и Польши, а также нарушает принципы энергетической безопасности ЕС. «Пара вещей сразу по "Северному потоку - 2", чтобы внести полную ясность. Президент Байден считает, что это плохая идея. Он неоднократно это говорил <…> Мы выступаем против этого (строительства.—“Ъ”). И будем продолжать это делать»,— сказал он.

Последний раз санкции против «Северного потока-2» были введены США 19 января 2021 года. Под них попали судно-трубоукладчик «Фортуна» и ее владелец, компания «КВТ-РУС». Несмотря на введение ограничительных мер, трубоукладчик продолжил работы по завершению проекта. Сейчас работы ведутся в территориальных водах Дании. После строительство планируется продолжить в водах ФРГ. Всего «Газпрому» осталось достроить около 150 км трубы.

О перспективах завершения проекта — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».