США потребовали от компаний прекратить сотрудничество с «Северным потоком-2»

США следят за действиями по завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2» и требуют от компаний прекратить сотрудничество с проектом, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Он напомнил об угрозе введения новых санкций.

«Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в строительстве трубопровода "Северный поток-2", рискует подпасть под санкции США и должна немедленно прекратить работу,— приводится на сайте Госдепа заявление господина Блинкена.— Как говорили разные администрации США, этот трубопровод — геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить ее энергобезопасность».

11 марта Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжает изучать возможности применения дополнительных санкций в отношении «Северного потока-2». Последний раз санкции против проекта США ввели 19 января 2021 года. Под них попали судно-трубоукладчик «Фортуна» и ее владелец, компания КВТ-РУС. Несмотря на введение ограничительных мер, трубоукладчик продолжил работы по завершению проекта. Сейчас работы ведутся в территориальных водах Дании. После строительство планируется продолжить в водах ФРГ. Всего «Газпрому» осталось достроить около 150 км трубы.

О перспективах завершения проекта — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».