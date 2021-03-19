Инвестиция в инвесткомпанию

Стоимость приобретенной Московским кредитным банком брокерской компании в конце прошлого года составила 400 млн руб. Участники рынка считают, что уплаченная цена высока, однако она оправдывается набором клиентской базы и используемыми технологиями. Впрочем, банку потребуются дополнительные затраты на интеграцию этого бизнеса в свою структуру. Эксперты указывают, что в таких сделках важны команда и технологии и банку не всегда имеет смысл покупать или лицензировать отдельного профучастника.

Московский кредитный банк (МКБ) раскрыл в отчетности за 2020 год по МСФО, сколько заплатил за «Регион Инвестиции» (сейчас «МКБ Инвестиции»), входившие в ГК «Регион». В ноябре 2020 года он приобрел брокерскую компанию за 400 млн руб. В МКБ не стали комментировать стоимость сделки, лишь повторив, что компания приобреталась для создания цифровой платформы для частных инвесторов. В ГК «Регион» не ответили на запрос “Ъ”.

На фоне прихода частных инвесторов на биржу банки стали активно развивать это направление. При этом часть развивает брокерские услуги за счет собственных команд или приобретенных специалистов (см. “Ъ” от 29 октября и 24 декабря 2019 года, 27 января 2021 года). Но за предшествующий год прошло несколько сделок по покупке брокерских компаний. В декабре 2019 года Совкомбанк приобрел 50,1-процентную долю в «Септем Капитале» за 44 млн руб., а в декабре 2020 года довел свою долю до 74,9%, заплатив за четверть компании уже 100 млн руб. В середине прошлого года Fridom Finance (головная компания российской «Фридом Финанс») приобрела 100% акций «Церих Кэпитал Менеджмент» за $7,11 млн (500 млн руб.; см. “Ъ” от 7 июля 2020 года).

Цену сделки МКБ участники рынка оценивают довольно высоко. Как отмечает президент «Финама» Владислав Кочетков, «десять чистых прибылей для российского рынка — достаточно высокая оценка». Однако, по его словам, очевидно, в нее включена «инфраструктура приобретенного бизнеса, перспективы его развития, что формирует премию при оценке». По мнению заместителя гендиректора «Алор Брокер» Максима Дремина, если речь идет и о лицензии, и о клиентской базе с готовой структурой доходов, то 400 млн руб. может быть справедливой рыночной ценой.

По данным Московской биржи, на момент приобретения по числу клиентов «Септем Капитал» находился на 18-м месте (19,3 тыс. клиентов), «Церих Кэпитал Менеджмент» — на 19-м месте (19,6 тыс. клиентов), «МКБ Капитал» — на 23-м месте (11,3 тыс. клиентов). По итогам февраля 2021 года по количеству клиентов «Септем Капитал» поднялся на 10-е место (64,6 тыс. клиентов). «Фридом Финанс» находится на 8-м месте (105,6 тыс. клиентов, в июле 2020 года у него было 53 тыс. клиентов). «МКБ Инвестиции» остается на 23-м месте, но уже с 13,1 тыс. клиентов.

Как отмечает Максим Дремин, если у банка не было опыта такой работы, то ему интереснее и проще купить готовый бизнес, где «внутри есть уже все технологии, готовая клиентская база и должный уровень специалистов (бэк-офисы, торговые и депозитарные системы и т. п.)». Это и сокращает срок запуска новых предложений клиентам, и гарантирует более быструю окупаемость от вложений, отмечает он.

Вместе с тем Владислав Кочетков указывает, что «МКБ Инвестиции» представляют собой прежде всего «платформу для инвестирования, которую еще только предстоит интегрировать в бизнес кредитной организации, вложив значительные ресурсы в развитие и продвижение новой для банка линейки услуг». Хотя, по его словам, МКБ уже демонстрирует впечатляющую динамику на Московской бирже, покупка позволяет в полной степени раскрыть потенциал компании.

Впрочем, ждать громких приобретений в этом году, по мнению участников рынка, не стоит. Как считает заместитель гендиректора по развитию ИК «Велес Капитал» Анатолий Лукашов, сейчас ключевыми параметрами в таких историях являются команда и технологии, и если говорить именно о банках, то нет смысла разделять структуры, покупая или лицензируя отдельного профессионального участника.

Полина Смородская, Виталий Гайдаев