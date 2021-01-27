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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Банкиры потянулись за инвесторами

Менеджеры БКС будут развивать новое направление в СКБ-банке

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8

Активизация розничных инвесторов на фондовом рынке в результате снижения ставок по депозитам заставляет коммерческие банки пересматривать стратегии развития в привлечении средств населения. Первыми отреагировали крупные классические банки, часто с развитой инфраструктурой, а теперь подтягивается второй эшелон. Так, СКБ-банк намерен создать международный инвестиционный блок, пригласив команду во главе с Романом Лоховым, ранее возглавлявшим БКС.


Инвестбанкир Роман Лохов, строивший инвестиционный бизнес в группах БКС и «Открытие», намерен создать еще один инвестбанк в России, теперь уже в партнерстве с бизнесменом Дмитрием Пумпянским, сообщили “Ъ” три источника на финансовом рынке. По информации одного из них, топ-менеджер набирает команду из своих бывших сотрудников, «около десятка» человек ушли к нему из БКС. Два собеседника “Ъ” считают, что новый проект Роман Лохов будет реализовывать на базе СКБ-банка. Роман Лохов не ответил на вопросы “Ъ”.

СКБ-банк, по данным «Интерфакса», занимал 69-е место по размеру активов (95,6 млрд руб. на конец третьего квартала 2020 года). Чистая прибыль составляла 414 млн руб. Бенефициаром банка через группу «Синара» и TMK Steel Holdings Ltd является Дмитрий Пумпянский (являющийся также бенефициаром Трубной металлургической компании, ТМК).

В СКБ-банке подтвердили “Ъ”, что начата работа по развитию международного инвестиционного блока внутри финансовой группы, основной состав топ-менеджмента сформирован: Роман Лохов возглавит инвестиционный бизнес нового дивизиона, Константин Хлызов (работал в БКС-банке) будет курировать развитие инвестиционного блока на стороне банковской группы, Юрий Минцев (работал в БКС и «Открытие Брокер») и Андрей Алетдинов (работал в «БКС Брокер») будут отвечать за развитие блока «Управление благосостоянием». «Данный шаг является закономерным развитием финансового бизнеса и позволит закрыть потребности наших клиентов в инвестиционных инструментах»,— отметил председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский.

В банке сообщили, что частным лицам будут предоставляться услуги доверительного управления, брокерское обслуживание, структурированные инвестиционные продукты, аналитика и консультирование. Корпоративные клиенты получат услуги корпоративно-инвестиционного банкинга, в частности, структурное финансирование, организацию и выпуск облигаций, поддержку сделок слияния-поглощения. Новый дивизион сосредоточится на работе с глобальными рынками, в том числе на предоставлении услуг для западных клиентов, желающих выйти на рынки России и СНГ, и на обслуживании российских клиентов для выхода на международные рынки.

Президент—председатель правления ФГ БКС Олег Михасенко подтвердил “Ъ”, что несколько сотрудников из инвестиционного банка и брокера покинули компанию, но это «некритично»: «Удивительно другое: что Роман Лохов собирает уже третий проект в Москве, обещая акционерам золотые горы и оставляя при этом в каждом из них много нерешенных задач».

Роман Лохов в мае 2020 года покинул пост главы инвестбанковского бизнеса группы БКС, в которой проработал восемь лет. Источник, близкий к БКС, тогда говорил, что господин Лохов не сошелся видением развития инвестиционного направления с владельцем группы Олегом Михасенко. В конце 2019 года стало известно, что подразделение Романа Лохова принесло убыток БКС в результате операций с деривативами (см. “Ъ” от 11 ноября 2019 года).

Большинство банков сейчас находятся в ситуации избыточной ликвидности, говорит президент «Финама» Владислав Кочетков, и они нашли для себя оптимальное решение: не платить за клиентские активы, а развивать смежный бизнес, когда сам клиент будет платить за них, в итоге активно развиваются брокерские услуги на базе классических банков. Он напомнил, что последние несколько лет акцент делался на структурные продукты, но с учетом негативного отношения к ним ЦБ решение СКБ-банка выглядит интересным: работа с международными инвесторами тесно связана с рейтингом контрагента, а также технологическими решениями, то есть это рынок с меньшим уровнем конкуренции. Основной риск, считает Владислав Кочетков,— санкционный, хотя практика показывает, что российский рынок привлекает внимание иностранных инвесторов своей недооцененностью.

Полина Смородская, Илья Усов


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