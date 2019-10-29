Клиенты для внутреннего применения

Крупные участники российского финансового рынка активно развивают новую услугу — интернализатор по операциям с различными активами. Этот механизм позволяет сводить заявки клиентов внутри банка или брокера, причем банки более активно работают на валютном рынке, а брокеры — на фондовом. В результате клиенты получают лучшие условия сделки, а участники рынка зарабатывают на спреде и экономят на закрытии позиций на внешнем рынке.

Как сообщил “Ъ” начальник управления валютных и процентных рисков банка «ФК Открытие» Владимир Омельченко, в настоящее время банк находится в активной фазе развития интернализации всех конверсионных потоков. «Начали эту работу в конце прошлого года, на сегодняшний день интернализируем 15–20% наших потоков на валютном рынке»,— говорит он. По его словам, это дает возможность предоставлять клиентам и контрагентам большую ликвидность, «мы же как банк экономим на том, что не перекрываем все конверсионные потоки вовне».

Интернализатор позволяет соединять между собой сделки по покупке/продаже актива (валюты, ценных бумаг и других) внутри банка или дилера. Сальдо таких операций выводится на рынок — например, на биржевые торги — или остается на позиции банка/дилера. Последний экономит на комиссиях по сделке, а также зарабатывает на спреде по активу. В свою очередь, клиенты получают низкие тарифы, лучшее соотношение цены и объема, скорости сделки.

Интернализация потоков наиболее эффективна при большом потоке встречных заявок. Наиболее развит такой механизм по валюте, и внедряют его банки. Как сообщил начальник отдела торговых операций на валютном рынке Сбербанка Александр Зозуля, за счет создания специальных торговых алгоритмов трейдеры повышают интернализацию своих торговых потоков, в результате «на внешний рынок попадают сделки хеджирования остаточного риска, не перекрытого встречными клиентскими сделками». «На валютном рынке Сбербанк проводит до 100 тыс. сделок в день, интернализация составляет около 70%»,— отмечает Александр Зозуля. Руководитель дирекции валютно-финансовых операций Альфа-банка Александр Красный пояснил, что при интернализации все операции клиентов (банков-контрагентов, клиентов юридических и физических лиц) учитываются в одном месте — единой позиции банка. «Альфа-банк сегодня интернализирует 60–70% всего клиентского объема. Для сравнения, ведущие зарубежные банки интернализируют более 90% операций»,— отмечает господин Красный. «ВТБ выставляет на биржу только часть своих заявок, от 5% до 20%, в зависимости от различной рыночной конъюнктуры»,— сообщили в пресс-службе банка.

Брокеры также ищут пути по оптимизации бизнеса на фондовом рынке через интернализатор. В мае 2019 года «Финам» запустил сервис Best Execution по ликвидным акциям. «Интернализация — следующий шаг в развитии инфраструктуры рынка»,— говорит руководитель управления поддержки и развития проектов «Финам» Константин Молчанов. По его словам, в компании сейчас интернализируется небольшой объем — несколько процентов клиентского оборота по акциям.

В ближайшее время количество участников рынка, использующих интернализацию, будет увеличиваться, так же как и расширится круг финансовых используемых активов. Главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов отмечает, что компания анализирует существующие практики и правовое регулирование по данному вопросу. «Мы рассматриваем возможности, чтобы в среднесрочной перспективе внедрить интернализатор для оптимизации операций с ценными бумагами»,— говорит он. Господин Зозуля отметил, что помимо валют данную технологию Сбербанк также планирует развивать в других ликвидных активах. «У нас активно растут обороты, и если мы сможем дать клиентам более выгодную цену, то это стоит инвестиций в развитие этого направления»,— заявил вице-президент «Тинькофф» Александр Емешев. Главный исполнительный директор BCS Global Markets Роман Лохов говорит, что технологически компания готова ввести интернализацию потоков как по валюте, так и по ценным бумагам и сейчас анализируется эта «возможность с точки зрения экономики, в том числе исходя из тарифной политики биржи». Гендиректор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов сообщил, что компания работает над алгоритмами интернализации высокочастотного трейдинга. «Это очень большой бизнес в США, благодаря которому брокеры в принципе отказываются от взимания комиссии»,— отмечает он.

Полина Смородская