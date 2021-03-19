Главные анонсы 19 марта

В Москве пройдет заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Будет рассмотрен вопрос об изменении или сохранении ключевой ставки, которая в настоящее время составляет рекордно низкие 4,25% годовых. Как ЦБ сохранил ставку в феврале

В Черном море более 2,4 тыс. военных из восьми стран — Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции — с 18 боевыми кораблями и 10 самолетами примут участие в международных учениях НАТО Sea Shield 21 («Морской щит – 21»).

Мещанский суд Москвы начнет слушания по существу уголовного дела совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 млрд руб. О деле

В Эстерсунде (Швеция) стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

В Ньоне (Швейцария) пройдут жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA.

В США состоится запуск прототипа космического корабля Starship SN11 компании SpaceX. В предыдущий раз 4 марта прототип взорвался после того, как впервые успешно приземлился на платформу.