Конец мягкости

Ключевая ставка сохраняется на уровне 4,25% годовых — такое решение сегодня принял совет директоров Банка России. Регулятор объяснил его в первую очередь выросшей в декабре-январе инфляцией. Рост потребительских цен изменил и сигнал ЦБ о будущих действиях: фактически он указал на завершение цикла «мягкой» денежно-кредитной политики (ДКП). Сроки и темпы возвращения к нейтральной политике регулятор будет определять исходя из дальнейшего развития макроэкономической ситуации.

Центробанк, как и ожидалось, четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Поясняя свое решение, регулятор отметил, что инфляция выросла выше прогноза,— в январе ее уровень в годовом выражении достиг 5,2% после зафиксированных в декабре 4,9%. Такую динамику ЦБ объясняет ростом цен на мировых товарных рынках и продолжающимся переносом в цены произошедшего ослабления рубля. На цены оказывают влияние и сохраняющиеся ограничения со стороны предложения — при этом восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее, отмечается в заявлении.

Пика инфляции Банк России ожидает в феврале-марте, после чего она должна пойти на спад. Темпы ее снижения будут зависеть от сроков исчерпания действия проинфляционных факторов (сейчас наиболее заметны дефицит рабочей силы по ряду специальностей и дополнительные затраты предприятий на соблюдение противоэпидемических норм), а также эффектов базы 2020 года. По базовому прогнозу ЦБ ожидается, что в 2021 году инфляция составит 3,7–4,2% (ранее ожидалось с 3,5–4%) и в дальнейшем останется вблизи целевых 4%.

В целом, по оценкам ЦБ, пандемия в России и мире оказала гораздо менее значимое влияние на экономику, нежели ожидалось,— по итогам 2020 года ВВП России сократился на 3,1%.

Сейчас экономика восстанавливается — по итогам года Банк России ожидает роста ВВП на 3–4%. Положительное влияние на оживление экономики окажет улучшение потребительских и деловых настроений на фоне частичного снятия ограничительных мер и вакцинации от коронавируса.

На 2022–2023 годы ЦБ прогнозирует рост ВВП на 2,5–3,5% и 2–3% соответственно. Однако неопределенность относительно долгосрочных последствий пандемии сохраняется, в частности, неясна степень снижения потенциала российской экономики. «Масштаб отклонения российской экономики от потенциала, в частности в потребительском секторе экономики, является определяющим фактором для среднесрочной динамики инфляции»,— отмечает ЦБ.

Едва ли не самым существенным в заявлении ЦБ стал новый сигнал о дальнейшей динамике ключевой ставки.

Если ранее ЦБ обещал оценивать наличие потенциала дополнительного снижения, то теперь он фактически сигнализировал о прекращении цикла смягчения денежно-кредитной политики:

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке запланировано на 19 марта.

Евгения Крючкова