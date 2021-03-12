Братьев Магомедовых рассудят тройкой

Как стало известно “Ъ”, в Мещанском райсуде состоялись предварительные слушания по делу владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, которые вместе с сообщниками обвиняются в создании оргпреступного сообщества, а также в хищениях и растратах при реализации крупных проектов около 11 млрд руб. Из многочисленных ходатайств, заявленных защитой подсудимых, было удовлетворено только одно — о рассмотрении резонансного дела тройкой судей.

Адвокат Магомеда Магомедова Михаил Ошеров сообщил “Ъ”, что в Мещанском райсуде прошли предварительные слушания по уголовному делу о предполагаемом преступном сообществе в группе компаний «Сумма». По словам господина Ошерова, защита основных фигурантов братьев Магомедовых заявила ходатайства о возврате уголовного дела в Генпрокуратуру в связи с грубыми нарушениями, допущенными при составлении обвинительного заключения; изменении меры пресечения обвиняемым; вызове в суд поручителей, среди которых были, например, известные спортсмены и артисты, и, наконец, о признании недопустимым доказательством строительной экспертизы, но все они были отклонены.

При этом следует отметить, что Центральный райсуд Калининграда, рассматривающий уголовное дело в отношении исполнявшего обязанности директора ГКУ «Региональное управление заказчика капитального строительства» Амира Кушхова и ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского, которым инкриминируется хищение 752 млн руб., выделенных на инженерную подготовку строительства стадиона «Калининград», уже признал эту строительно-техническую экспертизу недопустимым доказательством. Данное решение вступило в силу и должно учитываться в других процессах. Однако следственный департамент МВД и столичный суд оставили ее в основном деле. Эта экспертиза является основным доказательством обвинения по данному эпизоду.

Из многочисленных ходатайств, заявленных защитой других фигурантов расследования было удовлетворено только одно — о рассмотрении дела тройкой судей под председательством Олеси Менделеевой.

Она была назначена судьей в 2015 году и рассмотрела несколько значимых уголовных дел, в том числе о махинациях на 500 млн руб. при обустройстве госграницы. Бывший руководитель Росграницы Дмитрий Безделов был приговорен к девяти годам заключения. Интересно, что, вынося приговор, судья исключила из обвинения самое тяжкое преступление — организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), что и позволило господину Безделову избежать 20-летнего срока. Слушания по существу дела братьев Магомедовых назначены на 6 апреля.

В деле, который расследовал Следственный департамент МВД, 721 том. Фигурантами расследования являются 18 человек, шестеро из них, в том числе братья Магомедовы, проходят по делу, направленному суд. По версии следствия, ОПС (ст. 210 УК РФ) действовало с 2010 по 2016 год, совершив десять эпизодов хищений и растрат, то есть преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 160 УК РФ, на общую сумму более 11 млрд руб. Кроме того, господину Магомедову-старшему дополнительно вменяется в вину незаконный оборот найденного у него оружия (ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые в том числе причастны к хищению компаниями, входившими в группу «Сумма»:

5,4 млрд руб. при строительстве железнодорожной линии Кызыл—Курагино;

752,9 млн руб. в ходе подготовительных работ при возведении стадиона «Калининград»

и 2,1 млрд руб. при таких же работах для «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге;

874,6 млн руб., выделенных ОАО «ФСК ЕЭС» на приобретение оборудования для его поставок на строящиеся подстанции и высоковольтные линии;

1,2 млрд руб. в ходе реконструкции аэропорта Храброво в Калининградской области;

к заключению мнимых сделок АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) с подконтрольной участникам ОПС компанией Newbay Investments LP на $20,2 млн, или 613,7 млн руб. по курсу ЦБ.

Представители защиты фигурантов расследования по итогам ознакомления с делом направили в Генпрокуратуру ходатайства о его прекращении в том числе в связи с тем, что расследование проводилось «с явным обвинительным уклоном», однако они были отклонены.

Николай Сергеев