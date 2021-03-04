Прототип Starship от SpaceX взорвался после посадки

Прототип корабля Starship компании SpaceX поднялся на высоту около 10 км, вертикально спустился на площадку, но взорвался через несколько минут после приземления. Корабль предназначен для миссий на Марс.

Испытания проходили в районе Бока-Чика (штат Техас, США). Пуск должен был пройти раньше, но его экстренно отложили уже после начала работы двигателей. Основатель SpaceX Илон Маск объяснил это неверными настройками по тяге двигателей. Взрыв произошел уже после того, как прервалась трансляция на каналах SpaceX. Компания успела объявить об «успешной посадке».

На двух испытаниях в декабре 2020 года прототипы взрывались при касании площадки.

В пилотируемом варианте Starship сможет брать на борт до ста человек. Основатель SpaceX Илон Маск ожидает, что корабль сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.