Суд признал исключительное право ректора

Ленинский районный суд Астрахани отказал в иске о восстановлении в вузе бывшей студентке Астраханского государственного университета Вере Иноземцевой, исключенной за участие в митингах в поддержку Алексея Навального 23 января. Суд начал рассматривать и аналогичный иск бывшего студента АГУ Александра Мочалова, но вынесение решения перенесено на 19 марта. Эксперт настаивает, что «участие в митингах вне учебного времени — право человека, и это не должно влиять на его трудовые права или на право на образование». Поэтому решение райсуда будет обжаловано.

Судья Ленинского районного суда Астрахани Софья Цыганкова отказала бывшей магистрантке второго года обучения Астраханского государственного университета (АГУ) Вере Иноземцевой в иске о восстановлении в вузе. Иск госпожи Иноземцевой поступил в районный суд 9 февраля. Александр Мочалов подал иск 10 февраля. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе суда, основания, по которым судья приняла такое решение, пока неизвестны, так как оглашена лишь резолютивная часть решения — полный текст должен быть изготовлен к 22 марта. В тот же день судья Ленинского суда Астрахани Александр Аксенов начал рассмотрение иска о восстановлении в АГУ студента первого курса Александра Мочалова. Вынесение решения перенесено на 19 марта.

Как сообщал “Ъ”, после протестной акции 23 января этого года в поддержку оппозиционера Алексея Навального ректор Астраханского госуниверситета Константин Маркелов сообщил, что «с болью в сердце» подписал приказы об исключении из учебного заведения троих студентов. «По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться. Я прекрасно понимаю, что молодость — это максимализм, резкость и где-то даже радикальность суждений, горячность и та пора, на которую приходится, пожалуй, самое большое количество ошибок. О некоторых вы будете вспоминать с улыбкой, о некоторых жалеть, о каких-то думать со стыдом. Давайте вместе постараемся минимизировать потери, которые могут произойти»,— написал господин Маркелов в социальных сетях.

Из университета с формулировкой «за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся» были отчислены студент первого курса факультета педагогического образования, искусства, сервиса и культуры Александр Мочалов, магистрантка второго года обучения факультета социальных коммуникаций (направление политология) Вера Иноземцева и студентка второго курса биологического факультета (направление почвоведение) Виолетта Емельяненко. Все студенты учились на бюджетной основе.

В качестве оснований для отчисления были указаны представление деканата факультета, протокол заседания объединенного совета обучающихся и протокол заседания педагогического объединения.

После митинга 23 января Кировский районный суд признал Веру Иноземцеву и Александра Мочалова виновными по ч. 5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия») и оштрафовал на 10 тыс. руб. каждого. Апелляционная инстанция оставила решения в силе.

В Астраханском госуниверситете не стали комментировать судебный процесс, сказав, что «все комментарии на эту тему уже дали». Ранее в АГУ утверждали, что согласно внутреннему уставу вуза за административные нарушения полагается исключение.

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В правилах внутреннего распорядка обучающихся Астраханского университета указано, что исключить студента могут «за нарушение учебной дисциплины, в том числе при пропуске занятий без уважительных причин, за нарушение устава университета, настоящих правил, правил проживания в общежитии».

Вера Иноземцева рассказала “Ъ”, что в суде университет представлял начальник юридического отдела АГУ Георгий Авличев, объявивший основания для исключения. Также в суде в качестве свидетелей выступили проректор по внеучебной и социальной работе Фарида Рекешева, председатель объединенного совета обучающихся Диана Раскурина и декан факультета социальных коммуникаций Людмила Баева. «Исходя из того, что они сказали, решение об отчислении было принято за два часа. Столько времени прошло с момента профилактической беседы со мной до подписания приказа. Сомневаюсь, что за это время все обстоятельства были полно изучены»,— отметила госпожа Иноземцева.

Адвокат Елена Сергун считает решение районного суда политизированным. «Решение суда надо обжаловать во всех инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека. Участие в митингах вне учебного времени — право человека, и это не должно влиять на его трудовые права или на право на образование. Право на образование гарантировано Конституцией. То, в каких митингах участвуют студенты, вопрос вкуса.

Почему участие в митингах "Единой России" — хорошо, а оппозиции — плохо?»,— отмечает эксперт.

«В акциях им никто не запрещает участвовать, но они не вправе нарушать закон,— заявил “Ъ” после завершения судебного заседания начальник юридического управления АГУ Георгий Авличев.— Когда вся страна кипела перед митингами в социальных сетях, наши преподаватели выступали и предупреждали о недопустимости участия, студенты намеренно пошли туда. После этого они активно сопротивлялись тому, что их признали нарушившими законодательство, обжаловали судебные решения».

Господин Авличев заверил, что «решение вуза принято не спонтанно, после обсуждения ситуации»:

«Мы убеждены, что студенты нарушили правила внутреннего распорядка, пойдя на митинги, они противопоставили себя обществу: никому нельзя туда идти, а мы все равно пойдем.





Оценив в совокупности эти сведения, ректор принял решение рекомендовать применить к студентам меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из университета». «Наша задача — выстроить в университете порядок, который мы считаем достойным студентов»,— подчеркнул он.

Сергей Петунин, Саратов