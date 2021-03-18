Путин заявил о планах привлечь 1 трлн руб. частных инвестиций в Крым к 2025 году

Президент России Владимир Путин заявил, что объем частных инвестиций в Крыму и Севастополе с 2022 по 2025 год должен превысить 1 трлн руб. По его словам, созданная государством инфраструктура должна способствовать реализации инвестиционных проектов.

«Один из вопросов нашей повестки сегодня прямо посвящен стимулированию частных инвестиций (в Крым.— “Ъ”), улучшению делового климата, а также повышению доступности финансовых услуг. С чем здесь связаны трудности и зачастую искусственные барьеры, мы все знаем. Хочу подчеркнуть: об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие четыре года, за 2022–2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн руб. Это амбициозная задача — она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей»,— приводятся на сайте Кремля слова господина Путина, сказанные на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.

10 марта сообщалось, что за 2020 год в Крым привлекли 221,6 млрд руб. инвестиций, а внешнеторговый оборот республики превысил 4,2 млрд руб.

Сегодня, 18 марта, российский президент провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а также пообщался по видеосвязи с крымскими общественниками. В ходе совещания, в частности, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о ликвидации острого дефицита воды на полуострове. Постоянный представитель региона при президенте, заместитель председателя совета министров республики Георгий Мурадов сказал, что решение проблемы с водой в регионе будет найдено к лету. Он также сообщил, что Крым намерен обратиться в ООН из-за ситуации с водоснабжением.

О том, как полуостров готовится принимать туристов,— в материале “Ъ” «Отели Крыма накапливают воду».