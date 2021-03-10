За год в Крым привлекли более 221 млрд руб. инвестиций

В прошлом году инвестиции, привлеченные в экономику Крыма, составили 221,6 млрд руб., внешнеторговый оборот республики превысил 4,2 млрд руб., сообщила на онлайн-конференции в Симферополе руководитель регионального управления Федеральной службы статистики Ольга Балдина.

«За 2020 год было освоено 221,6 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Преимущественно они размещены в транспортной сфере, промышленности, гостинично-ресторанном хозяйстве, здравоохранении и образовании»,— уточнила специалист.

Внешнеторговый оборот Крыма, по ее словам, за прошедший год превысил отметку в 4,2 млрд руб., больше половины его составил импорт. Основными внешнеторговыми партнерами республики, несмотря на международные санкции, подчеркнула госпожа Балдина, являются Украина, Белоруссия, Италия, Турция, Индия. Наиболее востребованными крымскими товарами остаются продовольствие и сельскохозяйственное сырье, машинное оборудование и продукция химической промышленности.

Напомним, по данным (.pdf) РАН РФ, с 2013 по 2018 год внешнеторговый оборот Крыма сократился более чем в 20 раз, до воссоединения полуострова с Россией он составлял $2,1 млрд. Однако столь серьезное снижение показателей, отмечали эксперты, связано не только с реальным сокращением оборота, но также и со схемами по обходу санкций.

Александр Дремлюгин, Симферополь