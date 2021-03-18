Хуснуллин заявил о ликвидации острого дефицита воды в Крыму

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что острый вододефицит в Крыму ликвидирован. Он добавил, что надеется на отсутствие ограничений в подаче воды на полуострове во время курортного сезон 2021 года.

«Мы уже сейчас смогли ликвидировать острый дефицит воды, возникший вследствие неблагоприятных погодных условий»,— сказал господин Хуснуллин во время телемоста (цитата по «РИА Новости»).

«До конца года, считаем, что… еще 17 скважин пробурим на территории Севастополя, что, безусловно, даст определенный объем воды, и позволяет нам надеяться, что мы пройдем курортный сезон без ограничений»,— добавил он (цитата по ТАСС).

Постоянный представитель региона при президенте, заместитель председателя совета министров Республики Георгий Мурадов заявил, что решение проблемы с водой в регионе будет найдено к лету. Он также сообщил, что Крым намерен обратиться в ООН из-за ситуации с водоснабжением. Отели в Крыму готовятся к нехватке воды летом.

О том, как полуостров готовится принимать туристов,— в материале “Ъ” «Отели Крыма накапливают воду».