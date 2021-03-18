Депутаты Мосгордумы Митрохин и Енгалычева оштрафованы за акцию 23 января

Тверской районный суд Москвы в четверг оштрафовал депутатов Мосгордумы Екатерину Енгалычеву (КПРФ) и Сергея Митрохина («Яблоко») на 150 тыс. руб. и 300 тыс. руб. соответственно по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Оба депутата были задержаны на прошлой неделе за участие в несогласованной акции протеста в Москве 23 января и отпущены после составления протоколов.

«Суд решил, что виновна. Плевать на все доводы. Плевать на два удостоверения СМИ, две пресс-карты, два редакторских задания и диплом о высшем образовании специализации "журналист",— написала госпожа Енгалычева в своем Telegram-канале.— Суд верит рапорту сотрудника полиции, который задержал меня 13 марта в 2 часа ночи за события 23 января, на которых он меня не видел, но считает, что я что-то скандировала… Никаких доказательств этого в деле нет».

Для Екатерины Енгалычевой это второе наказание за нарушения на митингах: ранее она получила штраф 30 тыс. руб. за проведение незаконного массового мероприятия 18 февраля 2020 года против жилой застройки на Мичуринском проспекте.

Адвокат депутата Митрохина Сергей Тельнов сообщил, что они намерены обжаловать решение Тверского суда. Для Сергея Митрохина это тоже второй штраф по митинговой статье КоАП: летом 2020 года его задерживали за пикет в поддержку муниципального депутата Ильи Азара. Кроме того, 17 марта 2021 года господин Митрохин был задержан у здания Совета федерации в ходе пикета жителей общежитий. Адвокат Тельнов сообщил “Ъ”, что по этому делу «яблочнику» снова вменяют ч. 8 ст. 20.2 КоАП. «Протокол будет составлен 29-го (марта.— “Ъ”), и сразу же в суд»,— рассказал адвокат.

Екатерина Енгалычева сообщила “Ъ”, что в материалах суда по ее делу оказалась копия письма от руководства УВД по Центральному округу Москвы к руководству отделения по Тверскому району, в котором перечисляются депутаты Мосгордумы, которые тоже участвовали в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. Кроме Сергея Митрохина, в этом перечне оказались коммунист Евгений Ступин, беспартийная Елена Шувалова и Михаил Тимонов от «Справедливой России». «Вероятно, они следующие кандидаты на задержания»,— предположила госпожа Енгалычева.

Напомним, 23, 31 января и 2 февраля в Москве и других городах прошли несанкционированные акции протеста в поддержку задержанного после возвращения в Россию из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях в Москве были задержаны около 5 тыс. человек, включая ряд муниципальных депутатов.

О последствиях акций — в публикации “Ъ” «Полицейские не били, били полицейских».

Елена Рожкова