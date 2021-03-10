Глава полиции Москвы назвал обоснованным применение силы на акциях в поддержку Навального

Московские полицейские обоснованно применяли силу во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23, 31 января и 2 февраля, заявил начальник столичного управления МВД Олег Баранов. По его словам, они «применяли разрешенные меры против нарушителей».

«23, 31 (января.— “Ъ”) и 2 февраля московская полиция действовала в соответствии с действующим законодательством о российской полиции. Применялась сотрудниками полиции физическая сила, приемы самбо и специальные средства, которые также нам разрешено применять в случае необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений»,— сказал господин Олег Баранов, отчитываясь о деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2020 году на заседании Мосгордумы (цитата по ТАСС).

«В соответствии с действующим законодательством сотрудники московской полиции эти меры применяли к правонарушителям и лицам, которые совершали преступления на несанкционированных акциях в Москве»,— заявил глава московского управления МВД.

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок 3 года 6 месяцев на реальный по делу «Ив Роше». Он проведет в колонии 2 года 8 месяцев. Суд посчитал, что политик нарушил условия испытательного срока, не отмечаясь в инспекции ведомства.

На несогласованных протестных акциях 23, 31 января и 2 февраля в Москве было задержано около 5 тыс. человек. В феврале Московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила о 100 проверках, которые проводит полиция по жалобам и информации в СМИ о неоправданном применении насилия во время акций. По ее словам, часть сообщений о травмах, нанесенных гражданам полицейскими 2 февраля, не нашли подтверждения. При этом за все дни протестов было зафиксировано 15 случаев нанесения травм самим полицейским.

Подробности — в материале “Ъ” «Полицейские не били, били полицейских».