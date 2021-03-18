В Петербурге в 2021 году отремонтируют почти 100 км дорог

В Петербурге в текущем году будут отремонтированы 99,5 км дорог или 1,8 млн кв. м. Об этом заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин.

По его словам, на выполнение работ предусмотрены около 5 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей — федеральные средства, выделенные в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Ремонтные работы будут проведены по 25 адресам.

Кроме того, по 10 адресам будет выполнен капремонт дорожного покрытия, на эти цели предусмотрены 700 млн рублей. На ремонт трамвайных путей Петербурга по 14 адресам в 2021 году планируется направить 1,3 млрд рублей.

За прошлый год в городе дорожный ремонт был проведен по 80 адресам. Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составила 3 млн кв.м.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Деньги в яму».