Деньги в яму

В конце прошлого года Минтранс впервые выделил Петербургу и Ленобласти, как агломерации, средства по программе нацпроекта ремонта дорог «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). В 2021 году до регионов будет доведено 1,5 млрд рублей, 500 млн рублей из которых получит область. Дорожные комитеты еще формируют адреса, где пройдет реконструкция. Эксперты считают, что средств недостаточно: город и вовсе ремонтирует одну шестую от целевого, по мнению специалистов, показателя. Экономия на дорогах и ямочный ремонт в последний раз активно применялся в начале нулевых, вспоминают они.

Правительство РФ распределило дополнительное финансирование между регионами по программе БКАД, в которой Петербургу выделят миллиард рублей, а Ленобласти еще полмиллиарда рублей, следует из опубликованного распоряжения. В аппарате вице-губернатора Петербурга Максима Соколова “Ъ” сообщили, что рассчитывают получить еще 9 млрд рублей до 2023 года включительно. Согласно нацпроекту, к 2024 году нормативное состояние дорог в 104 агломерациях РФ должно быть доведено до 85% (в 2019 году составляло 46%), а трасс регионального значения — до 50,9% (сейчас 44,1%).

В прошлом году Петербург, ранее не получавший дотации из федерального бюджета по программе БКАД, подал заявку в Минтранс совместно с Ленобластью, что в итоге позволило добиться финансирования на текущий ремонт дорог. Сейчас доля нормативности дорог в Петербурге составляет около 64%, в Ленобласти — 48%.

По сравнению с 2020 годом, в текущем году протяженность ремонтируемых дорог в Петербурге сократится более чем в 1,6 раза, до 89,5 км. Тротуарная часть будет отреставрирована в объеме 361,8 тыс. кв. м, а проезжая часть — 1,1 млн кв. м по сравнению с 655,8 тыс. и 2,4 млн кв. м годом ранее. Стоимость работ также снизится в 1,4 раза, до 5 млрд рублей.

В Ленобласти в 2021 году финансирование на строительство и ремонт дорог по проекту БКАД, без учета средств агломерации, составляет 1,6 млрд рублей (на 27% меньше по сравнению с 2020 годом). Протяженность работ в 2020 году составила 150 км, в 2021 году, предварительно, сократится до 86 км. Впрочем, отмечают в дорожном комитете области, план на 2020 году предполагал ремонт и строительство 75 км дорог, но из-за досрочной сдачи объектов 2021–2022 года был перевыполнен. Не исключено, что ситуация повторится в текущем году, поясняют в ведомстве.

В дорожном комитете Ленобласти сообщили, что адресная ремонтная программа под полученные дополнительно средства находится в завершающей стадии формирования. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) оперативно не прокомментировали список адресов, на которые будут направлены средства.

В 2021 году среди крупных объектов ремонта в городе по уже утвержденной программе запланированы работы на проспекте Энгельса, Коннолахтинской дороге, Ленинградской улице до границы с поселком Песочное, Полюстровском проспекте и Арсенальной улице, Рябовском и Пискаревском шоссе. Реконструкцию также продолжат на набережных канала Грибоедова и Крюкова канала, Детской улице и Среднегаванском проспекте, проспекте Маршала Жукова, Ропшинском шоссе, Краснопутиловской улице, проспекте Обуховской Обороны, Забалканском проезде, Полевой улице и улице Труда, а также Кузьминском шоссе и Академическом проспекте, крупнейший объект в центре — набережная реки Мойки. Работы также проведут на улицах Профессора Попова и Куйбышева, Песочной набережной, на Малоохтинском проспекте и Октябрьской набережной. Крупная статья расходов на 2021 год — ремонт трамвайных путей — 1,1 млрд рублей, в 2020 и 2022 годах расходы по ней не предусмотрены.

В Ленобласти в нынешнем году отремонтируют участки дорог Волосово — Гомонтово — Копорье — Керново, Елизаветинка — Медный Завод, Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь и ряд других.

В конце прошлого года в интервью “Ъ” глава КРТИ Андрей Левакин признавал, что автомобилистам в Петербурге придется привыкнуть к неоднородному покрытию на дорогах: ямы будут латать «картами», что позволит обеспечить ровность. «Ничего страшного в этом нет, безопасность достигается путем ликвидации аварийных участков. Финансирование на ремонты мы предполагаем обеспечить в нужном объеме. Если выделять по 7 млрд рублей на дороги, то улучшение показателя нормативности составит только 2% в год. Учитывая, что нам нужно в среднем 4%, мы говорим о необходимости увеличения бюджета на 5 млрд рублей»,— заявлял он.

Глава Ассоциации предприятий дорожного комплекса (АСДОР) Санкт-Петербурга Юрий Агафонов считает, что дополнительные средства, выделенные из федерального бюджета,— это «капля в море». По его словам, ремонт чуть более 1 млн кв. м дорог в городе в 2021 году — это одна шестая того, что ежегодно должен реконструировать Петербург. «Такой недоремонт будет тяжело восполнить в последующие годы. Восстановление дорог с помощью карт из-за недостатка средств активно применялось в последний раз в 2001 году, но это временное решение. Заделанная выбоина сопряжена с асфальтом, который лежит уже семь-десять лет, он будет изнашиваться, и в итоге дорога превратится в шахматную доску»,— говорит он, сомневаясь, что при нынешних темпах, целевой показатель нормативности трасс будет достигнут к 2024 году.

Яна Войцеховская