Петербург потратит на ремонт дорог около 5 млрд рублей

Петербург получил из федерального бюджета на ремонт дорог в текущем году 1 млрд рублей. Еще около 4 млрд рублей выделено их регионального бюджета. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, эти средства в том числе будут направлены на ремонт объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время готовится перечень адресов, по которым будут выполняться работы.

За прошлый год в городе дорожный ремонт был проведен по 80 адресам. Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составила 3 млн кв.м.

Напомним, что в текущем году протяженность ремонтируемых дорог в Петербурге составит 89,5 км. Тротуарная часть будет отреставрирована в объеме 361,8 тыс. кв. м, а проезжая часть — 1,1 млн кв. м.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Деньги в яму».