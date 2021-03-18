Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации «Спутник V» в ЕС

Чем больше будет доступных вакцин от коронавируса COVID-19 в Евросоюзе, тем лучше, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он призвал общеевропейский регулятор зарегистрировать как можно скорее все безопасные вакцины, в том числе российский «Спутник V».

«Что касается "Спутника V" и других вакцин, я категорически настаиваю на том, чтобы ответственное ведомство в Европе как можно скорее выдало разрешение всем безопасным вакцинам. Чем больше в нашем распоряжении вакцин, тем лучше»,— сказал в интервью телеканалу OE24 господин Курц.

Канцлер также допустил, что Австрия может получить для применения в стране российский препарат. «Это вполне реально»,— уточнил он.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило о начале экспертизы вакцины «Спутник V». Регулятор должен проверить вакцину на эффективность и безопасность. 5 марта посольство РФ в Австрии сообщило о прошедших между канцлером Австрии и представителями Российского фонда прямых инвестиций переговорах по вакцине «Спутник V». 9 марта руководство австрийского регулятора сравнило возможную регистрацию в стране российского препарата до одобрения общеевропейским с «русской рулеткой». Позднее регулятор уточнил, что эти слова не касались качества «Спутника V».

О продвижении российской вакцины — в материале “Ъ FM” «Спутник V бродит по Европе».