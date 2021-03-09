«Спутник V» бродит по Европе

«Спутник V» начнут выпускать в Европе. Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение со швейцарской компанией ADIENNE Pharma & Biotech, дочка которой будет производить российскую вакцину в Италии. Запуск технологии намечен на июнь. Что это дает России? Какую выручку смогут получить разработчики? И где еще в Европе может стартовать производство «Спутника V»? Выяснял Александр Рассохин.

После того как авторитетный международный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты исследования «Спутника V», многие европейские страны начали комплементарно высказываться в адрес российской вакцины. А некоторые, например Венгрия, Словакия, Чехия и Хорватия, решили закупить препарат.

В начале февраля разработчики направили документы для регистрации «Спутника V» в Европе. Впрочем, процедура эта небыстрая. И те же Венгрия и Словакия, не дожидаясь вердикта Брюсселя, разрешили использовать российскую вакцину на своей территории.

Теперь стало известно, что в первой половине лета «Спутник V» начнут производить непосредственно в Европе, а точнее — в Италии. Это значит, что европейские страны смогут закупать у нее препарат. Но далеко не все, подчеркивает председатель российской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев: «“Спутник V” будет выпускаться на итальянской территории. Это в первую очередь гарантирует рынок сбыта именно в Италии.

И уже несколько европейских стран зарегистрировали и признали “Спутник V”, но это не обозначает, что через них вакцина может попадать в другие европейские государства.

Это касается только тех, кто признал препарат, как Венгрия, сейчас еще будет Италия, несколько южнославянских стран. Вакцина в дальнейшем при регистрации европейским регистрационным органом будет разрешена для всей территории Европейского содружества».

Что означает старт производства в Европе? Это как репутационная победа России, так и финансовая, говорит директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. Но сколько на этом заработают разработчики, сейчас сказать сложно.

«По сути, мы завоевали рынок. Мы проникли туда, где нас практически не было. Это очень серьезный, во-первых, имиджевый прорыв, а во-вторых, это неплохие деньги, потому что объемы закупок будут очень высоки, понятно, что роялти тоже будет немаленькое. Там речь шла о трансфере технологии. Вполне возможно, что роялти какое-то есть. Просто так обычно не передают», — отметила Лариса Попович.

Какие страны следом за Италией могут запустить производство «Спутника V»? Например, власти Словакии еще месяц назад сообщили, что хотят это сделать, а Германия готова не только наладить выпуск вакцины у себя, но и помочь России найти производственные мощности в Евросоюзе.

Однако процесс этот может затянуться, не исключает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов: «Ведутся переговоры с Германией и отчасти с Австрией. Но состоится там что-то или нет, конечно, говорить сейчас невозможно.

Вообще, европейский рынок традиционно был закрыт для российских препаратов, производителей, и любой выход можно считать колоссальным успехом, заделом на будущее.

В то же время в Европе огромная бюрократическая машина, там это все будет достаточно длительно, непросто. Здесь очень сложно говорить о каких-то сроках. Чисто теоретически такое возможно».

Регистрация «Спутника V» на территории всего Евросоюза может затянуться на год. Однако разработчики надеются на упрощенную процедуру, которая занимает в среднем от четырех до шести месяцев. Не исключено, что к этому времени многие европейские страны сами откроют доступ «Спутника V» на свои рынки.