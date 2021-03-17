ОНК Владимирской области: у Навального нет жалоб на условия содержания в ИК-2

Алексей Навальный не имеет жалоб на условия содержания и действия сотрудников ИК-2 в городе Покров Владимирской области, где он отбывает наказание по так называемому делу «Ив Роше» (ранее назначенный условный срок заменен на реальный по требованию ФСИН).

«Мы встретились, представились, интересовались его оценкой условий содержания в колонии,— рассказал в среду журналистам председатель ОНК Владимирской области Вячеслав Куликов.— Понимаем, что человек только прибыл в учреждение и у него происходит период адаптации».

Господи Куликов уточнил, что члены ОНК регулярно посещают ИК-2 и готовы к осуществлению общественного контроля над условиями содержания любого гражданина. Визит в ИК-2 был, по словам Вячеслава Куликова, связан с публикацией «в некоторых СМИ и социальных сетях» «искаженной информации об условиях содержания» в колонии.

Отметим, 15 марта Алексей Навальный опубликовал в Instagram свое фото в колонии и передал пользователям сети «привет из "Сектора усиленного контроля А"». «Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы,— пишет господин Навальный.— Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящих навытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо. Я так себе и называю свой новый дом — "наш дружелюбный концлагерь". Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается… Видеокамеры везде, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт. Мне кажется, кто-то наверху прочитал "1984" Оруэлла и сказал: "Ага, прикольно. Давайте сделаем такое. Воспитание через расчеловечивание". Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно. Так что в целом у меня все хорошо».

Алексей Навальный напомнил также, что администрация колонии считает его склонным к побегу: «У меня на груди табличка с именем и фото, она подчеркнута красивой красной полосой. Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: "Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте". И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Во время суда политик был в СИЗО «Матросская Тишина», затем его перевели в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области, а позднее — в ИК-2 «Покров».

Об этапировании политика — в материале “Ъ FM” «Алексея Навального отправили по этапу».