Навальный назвал колонию в Покрове «дружелюбным концлагерем»

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в Facebook первый пост после перевода в колонию во Владимирской области. Политик подтвердил, что содержится в «секторе усиленного контроля А» в исправительной колонии №2 (ИК-2) в городе Покрове. Господин Навальный пока не видел «никакого насилия и даже намека на него». Колонию он называет «наш дружелюбный концлагерь».

«Всем привет из "Сектора усиленного контроля А". Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы. Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящих навытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками»,— написал господин Навальный.

Алексей Навальный заявил, что сейчас «методы сменились», и он не помнит «места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо». «Я так себе и называю свой новый дом — "наш дружелюбный концлагерь"»,— пишет он.

Политик добавил, что в колонии соблюдаются режим, устав и распорядок дня, а мат и жаргонные слова запрещены. Везде установлены видеокамеры, при малейших нарушениях составляют рапорт, уточнил он. «Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно. Так что в целом у меня все хорошо»,— сообщил Алексей Навальный.

«У меня на груди табличка с именем и фото, она подчеркнута красивой красной полосой. Ведь я склонен к побегу, помните? Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: "Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте"»,— рассказал оппозиционер.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Во время суда политик был в СИЗО «Матросская Тишина», затем его перевели в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области, а позднее — в ИК-2 «Покров».

Об этапировании политика — в материале “Ъ FM” «Алексея Навального отправили по этапу».