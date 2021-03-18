«С особой любовью»

Администрация Тамбовской области нашла арендатора на площадку завода «Первомайскхиммаш» и рассчитывает, что он сможет его перезапустить. Из-за 220 млн руб. долгов предприятия перед Сбербанком банкротный иск получил его поручитель — государственный издательский дом «Мичуринск», которому принадлежат все районные газеты области. Губернатор Александр Никитин уверен, что «газеты будут жить», а при необходимости власти сменят районкам издателя. Эксперты прогнозируют затянутое банкротство.

О планах по выводу из кризиса принадлежащего региону крупного производителя оборудования для химической промышленности АО «Первомайскхиммаш» “Ъ-Черноземье” сообщили в администрации Тамбовской области. Там заявили, что намерены «урегулировать» со Сбербанком 220 млн руб. долга предприятия по кредитам 2014–2015 годов и уже нашли на площадку арендатора, «заинтересованного в развитии производства», который «трудоустроил уже больше 80 человек по профильному направлению деятельности». «С ним прорабатывается вопрос выступить в качестве основного инвестора. Также занимаемся поиском других инвесторов для восстановления производства и выработки решений по удовлетворению требований Сбербанка», — сказали в обладминистрации. На стадии переговоров название потенциальных партнеров власти не раскрывают.

«В поисках инвесторов направили около 50 писем в крупнейшие холдинги РФ, в компании нефтегазовой отрасли, предприятиям-партнерам, монополистам по производству минеральных удобрений. Предлагали рассмотреть возможность вхождения на площадку завода. Вопрос прорабатывался совместно с Минпромторгом РФ», — добавили в обладминистрации.

Кризис на «Первомайскхиммаше» привел к сложностям у других областных предприятий, поручившихся за него банку. Накануне в областной арбитраж поступил иск Сбербанка о банкротстве АО «Издательский дом "Мичуринск"» — медиахолдинга, выпускающего 25 тамбовских госСМИ, в том числе все районные газеты. Он еще не принят к производству. Банк заявил к ИД 46,15 млн руб. долгов.

В Сбербанке и обладминистрации подтвердили “Ъ-Черноземье”, что долг перед банком накопил не сам ИД: он выступал поручителем по обязательствам управляющего крупными госпредприятиями ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» (ТУК). К этой структуре, в свою очередь, перешли кредиты «Первомайскхиммаша» на 220 млн руб. Сбербанк уже пытался вернуть свои вложения, требуя банкротства ТУК, но суд отказал в иске. В обладминистрации опасаются, что к ИД впоследствии могут быть заявлены требования на все 220 млн руб.

В 2019 году «Первомайскхиммаш» потерял возможность обслуживать взятые кредиты из-за снижения производства и высокой конкуренции. Это привело к заключению мирового соглашения, по которому 13 госпредприятий, в том числе ИД «Мичуринск», обязались погасить обязательства завода. При нарушении условий соглашения банк и получил право взыскивать долги уже с них, в том числе требуя обращения взыскания на заложенное имущество. С марта 2020-го в момент введения жестких ограничений по коронавирусу завод ухудшил финансовое состояние и полностью прекратил платить банку.

«Вследствие пандемии большинство нефтегазовых компаний изменили сроки проведения торгов по закупке оборудования. Оперативно подстроиться под ситуацию, вызванную COVID-19, у отрасли не получилось. В связи с этим у завода сократились объемы производства на фоне увеличения расходов из-за роста цен на сырье и энергоносители», — констатируют в обладминистрации.

Источник “Ъ-Черноземье” в региональной власти отмечает, что основная часть долгов была накоплена «Первомайскхиммашем» при прежнем собственнике. До 2015 года завод входил в промышленную группу «Содействие» воронежского бизнесмена Олега Малышева. После он, по сведениям близкого на тот момент к группе источника “Ъ-Черноземье”, передал проблемный актив Тамбовской области. Регион вернул под контроль некогда крупное предприятие советской промышленности, чтобы сохранить рабочие места. При этом сделка не была денежной — новому собственнику перешли долги старого. Господин Малышев накануне обанкротился как физлицо.

Меня тревожит ситуация с "Первомайскхиммашем”" Не все его сотрудники смогут уйти в сферу сельского хозяйства. Через переподготовку нужно избежать социального конфликта», — комментировал проблемы предприятия на февральской пресс-конференции губернатор Александр Никитин.

Он объяснил сложности завода «деятельностью воронежского бизнесмена, который загнал в кредиты весь свой бизнес и в Воронеже, и в Тамбове одновременно».

На той же пресс-конференции гендиректор ИД «Мичуринск» Екатерина Мартынова пыталась привлечь внимание губернатора к трудностям медиахолдинга. «Читаете ли вы еще газеты?» — спросила она. Господин Никитин ответил, что не читает, но относится к ним «с особой любовью». «Я больше получаю информацию из электронных СМИ. Читаю телеграм-каналы, подписан на электронные версии всех топовых газет, — сказал он. — Но когда попадет ко мне какая-нибудь районная газета, я с особой нежностью беру ее, искренне говорю: мне нравится. Я еще, бесспорно, молод, но все-таки представитель того поколения, которое воспитывалось на газетах — районках и городских». «Газета — это особое наслаждение. Я уверен, что они будут жить, иметь свою аудиторию, изысканную, интеллигентную», — заявил губернатор и посетовал на то, что «кажется, газеты по-другому пахнуть стали».

Издательский дом в конце прошлого года уже мог столкнуться с проблемами из-за ареста счетов. По данным областного арбитража, с ноября 2020-го по январь 2021-го по требованию Сбербанка налагался арест на счета ТУК на 198,14 млн руб. «При любом развитии ситуации выпуск газет будет осуществляться», — заверили “Ъ-Черноземье” в обладминистрации. Там пояснили, что соучредителями изданий вместе с ИД выступают органы местного самоуправления, которые могут взять обеспечение выпуска СМИ на себя.

В Центрально-Черноземном банке Сбербанка пояснили “Ъ-Черноземье”, что иск о банкротстве к ИД как «поручителю по проблемному активу» был «вынужденной мерой в целях защиты интересов банка».

Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев согласен, что после неудачной попытки обанкротить ТУК Сбербанк сменил тактику и теперь пытается вернуть вложения, взыскав их с поручителей: «Это не означает, что банк не повторит иск о банкротстве головной компании. Первоначальный отказ вряд ли сможет успокоить такого кредитора». Господин Вышегородцев предупреждает, что спор медиахолдинга с банком может затянуться. «То, что все газеты функционируют как филиалы АО, не меняет правил банкротства, но их придется ликвидировать дольше», — уточнил он.

Сергей Калашников