АО «Издательский дом "Мичуринск"»

По данным Kartoteka.ru, АО «ИД “Мичуринск”» зарегистрировано в 2007 году с уставным капиталом 155,58 млн руб. для издания газет. 100% акций принадлежат комитету по управлению имуществом администрации Тамбовской области. Гендиректором выступает Екатерина Мартынова. В 2019 году медиахолдинг получил 5,36 млн руб. убытков (22,47 млн убытков годом ранее). Выручка составила 94,65 млн руб. (93,26 млн руб. в 2018-м).

В ИД «Мичуринск» работают около 280 человек. Он выпускает 25 районных газет совокупным тиражом 65 тыс. экземпляров, почти все они со столетней историей. Редакции газет являются филиалами АО: «Наш вестник» (Котовск), «Кирсановская газета», «Согласие» (Моршанск), «Трудовая новь» (Рассказово), «Уваровская жизнь», «Инжавинский вестник», «Наше слово» (Мичуринский район), «Вестник» (Первомайский), «Сельские зори» (Петровское), «Пичаевский вестник», «Знамя труда» (Ржакса), «Сосновское слово», «Народная трибуна» (Бондари), «Жердевские новости», «Сельская новь» (Знаменка), «Мучкапские новости», «Знамя» (Никифоровка), «Трудовая слава» (Сатинка), «Староюрьевская звезда», «Маяк», «Голос хлебороба», «Сельские новости», «Новая жизнь», «Мичуринская правда», «Притамбовье». Также ИД владеет открытым в год пандемии производством медицинских защитных масок.